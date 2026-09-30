O poveste iubită a lui Ion Creangă prinde viață la Sibiu: „Ursul păcălit de vulpe”, în premieră la Gong

Pe scurt: Poveștile lui Ion Creangă prind viață la Teatrul Gong, unde „Ursul păcălit de vulpe” va fi jucat și în limba germană, cu bilete disponibile online și la sediu.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu va prezenta sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 18:00, premiera spectacolului în limba germană „Der vom Fuchs überlistete Bär/ Ursul păcălit de vulpe”, în regia Évei Lábadi.

Potrivit Teatrului Gong, montarea cu păpuși va fi prezentată cu supratitrare în limba română, pentru a fi accesibilă unui public cât mai larg.

Spectacolul, inspirat din textele lui Ion Creangă, va fi jucat și în versiunea în limba română, sâmbătă, 10 octombrie și duminică, 11 octombrie, de la ora 11:00. Astfel, copiii și familiile din Sibiu vor putea urmări povestea atât în limba maternă, cât și în germană, într-o adaptare modernă și plină de culoare.

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Regia și dramaturgia îi aparțin Évei Lábadi Megyes, care a readus pe scenă clasicul basm publicat în 1880, păstrând comicul inconfundabil al textului original, dar adăugând și scene noi. Acestea evidențiază istețimea vulpii și relațiile dintre animalele sălbatice din pădure.

Într-un univers plin de ispite și capcane, spectacolul explorează tema lăcomiei și a consecințelor sale, subliniind importanța discernământului și a vigilenței în fața aparențelor înșelătoare.

Versiunea în limba germană a fost adaptată de Cynthia Pinter. Din echipa de creație fac parte scenograful Dió Zoltán, creatoarea păpușilor Judit Komlódi și compozitorul Cári Tibor. Distribuția îi reunește pe Jeno Major, Claudia Stühler, Angela Páskuy, Adrian Prohaska și Dominik Stühler.

Durata spectacolului este de aproximativ 40 de minute, iar organizatorii îl recomandă copiilor cu vârsta peste 7 ani. Accesul la oricare dintre reprezentații se face pe baza biletelor puse în vânzare online, prin teatrulgong.ro, sau la sediul Teatrului Gong, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 și duminica între orele 10:00 și 14:00.

Prețul unui bilet este de 12 lei, tarif unic și flexibil. Detalii suplimentare despre bilete, acces și condițiile de modificare a biletelor flexibile pot fi consultate în regulamentul afișat pe site-ul teatrului. Evenimentul se înscrie în seria de inițiative culturale care aduc poveștile clasice mai aproape de publicul tânăr, inclusiv în limba germană, la Sibiu.

În luna septembrie, orașul a găzduit și alte evenimente dedicate copiilor și tinerilor, precum Street Delivery Sibiu, care a inclus ateliere, teatru și cinema în aer liber.