O zi dedicată bunicilor la Sibiu: seniorii de la „Sfânta Treime” și-au prezentat activitățile invitaților / foto

Pe scurt: Seniorii din Sibiu au fost sărbătoriți cu ateliere, recitaluri și mesaje de recunoștință la Centrul „Sfânta Treime”. Prefectul și elevii au participat la eveniment.

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost marcată miercuri, 30 septembrie 2026, la Centrul Catedral Social „Sfânta Treime” al Arhiepiscopiei Sibiului, printr-un eveniment dedicat beneficiarilor centrului.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, la sărbătoare au participat oficialități locale, preoți, profesori, elevi, echipa centrului și o parte importantă dintre seniorii care beneficiază de serviciile oferite aici.

Evenimentul a inclus activități special pregătite pentru această zi, menite să aducă bucurie și recunoaștere persoanelor vârstnice. Mesajul de binecuvântare și felicitare al Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a fost transmis de preotul Andrei Iancu, slujitor al Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime” și responsabil cu întâlnirile catehetice din cadrul centrului.

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„Îi dăm slavă Bunului Dumnezeu şi îi mulţumim Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit pentru lucrarea pe care o desfăşurăm aici. Cinste reprezentanţilor acestui centru, cinste seniorilor care sunt plini de întrebări atunci când particip la acele ore numite de ore de cateheze, sau ore în care vin cu o temă pe care dumnealor au propus-o dinainte, o prezint şi constat că, deşi am vrut să aduc nişte cunoştinţe, la final am luat eu cunoştinţe de la dumnealor, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar şi pentru aceasta vă mulţumesc de faţă cu toţi cei prezenţi. (…) Dumneavoastră, stimaţi seniori, ne spuneţi prin atitudinea pe care o aveţi, prin voioşia de care aţi dat dovadă chiar şi în momentele acestea pe care le-am parcurs împreună cu bucurie, faptul că există nădejde şi că lucrurile în viaţă nu se opresc în a explora, în a te bucura ci, dimpotrivă, par a se concentra mai mult şi a căpăta mai multă valoare”, a transmis preotul Andrei Iancu.

Consilierul social al Arhiepiscopiei Sibiului, Roxana Dinescu, le-a adresat invitaților o urare de bun venit, subliniind entuziasmul seniorilor pentru această zi:

„Bine aţi venit şi ne bucurăm foarte mult că aţi ales să marcăm împreună Ziua Internaţională a Vârstnicilor. Vă invit să ne cunoştem, alături de colegii mei, de seniorii noştri, de bunicii noştri care au fost atât de entuziasmaţi de vizita dumneavoastră de astăzi.” Psihologul Irina Andrei, coordonatorul Centrului „Sfânta Treime”, a adăugat: „Vă mulţumesc pentru că sunteţi aici şi sărbătorim împreună Ziua Vârstnicului şi vă invităm să descoperiţi activităţile Centrului nostru.”

Prefectul Mircea Crețu și elevii Liceului „Henri Coandă” au participat la sărbătoare

La eveniment a fost prezent și Mircea Crețu, prefectul Județului Sibiu, care a felicitat persoanele vârstnice și a vizitat centrul.

„Ca în fiecare an, îmi face o mare plăcere să fiu alături de cei vârstnici. Nici eu nu mai am foarte mult până atunci, aşa că plăcerea este şi mai mare. Vă felicit pentru ceea ce aţi făcut aici, pentru acest centru şi cred că cei care beneficiază sunt bucuroşi şi se simt bine în centrul dumneavoastră. Cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice vă urez «La mulţi ani» şi multă sănătate. Să ne revedem mulţi ani de acum încolo!”, a transmis prefectul Mircea Crețu.

Elevii Liceului „Henri Coandă” din Sibiu au fost, de asemenea, prezenți, continuând tradiția vizitelor la Centrul „Sfânta Treime”, unde interacționează frecvent cu seniorii. Participarea lor a adus un plus de energie și a subliniat legătura dintre generații.

Activități pentru seniori și recunoștință pentru sprijinul acordat vârstnicilor

Un mesaj de mulțumire pentru grija și atenția acordată persoanelor vârstnice a fost transmis de Georgeta Cosma, președinta Consiliului Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice:

„Mulţumesc în mod deosebit scumpului şi dragului nostru Părinte Mitropolit Laurenţiu şi ţin cu profundă recunoştinţă să-i mulţumesc pentru grija deosebită pe care o poartă faţă de persoanele vârstnice. Face toate eforturile, împreună cu preoţii din eparhie, ca să ne simţim bine noi, vârstnicii. Îi mulţumim cu profundă recunoştinţă pentru acest centru care stă la dispoziţia noastră cu tratamente, consultaţii şi activităţi, iar personalul ne serveşte cu tot respectul.”

Beneficiarii centrului au prezentat invitaților o parte dintre activitățile de care se bucură zilnic: ședințe de kinetoterapie, atelier de croitorie, club de lectură, jocuri de socializare, recitaluri de poezie și terapie prin muzică în corul nou înființat. Aceste activități sunt menite să sprijine sănătatea, socializarea și dezvoltarea personală a seniorilor.

Evenimentul de la Centrul Catedral Social „Sfânta Treime” a evidențiat importanța sprijinului comunității pentru persoanele vârstnice și a adus în prim-plan recunoștința față de contribuția acestora la viața socială și spirituală a orașului Sibiu.

FOTO Costin Chesnoiu