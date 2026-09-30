Pași înainte pentru construirea unui nou mall la Sibiu: proiectul a ajuns la Mediu

Proiectul noului mall din municipiul Sibiu, de pe Șoseaua Alba Iulia, vizavi de Metro, avansează. La jumătate de an după ce a primit undă verde în Consiliul Local, beneficiarul investiției face un nou pas important în această toamnă: a solicitat emiterea acordului de mediu, document obligatoriu pentru începerea lucrărilor.

Noul centru comercial se va construi în cartierul Turnișor, pe un teren care aparține companiei Pritax Invest SRL, deținută de omul de afaceri sibian Dumitru Ghișe. Pentru a face posibilă investiția, Consiliul Local Sibiu a aprobat în primăvară documentația PUZ, schimbând astfel destinația zonei din „locuințe cu regim mediu de înălțime” în „activități economice cu caracter terțiar”. (DETALII AICI)

Cum va arăta viitorul parc de retail

Conform documentației de urbanism aprobate în martie, suprafața amplasamentului de la numărul 120 este împărțită în mai multe parcele. Pe prima parcelă se regăsește actualul hotel Mercure, care va fi integrat în peisaj și păstrat. Pe a doua parcelă va fi ridicat parcul de retail propriu-zis, compus dintr-o unitate comercială de mari dimensiuni (de tip „big box”) și o clădire separată destinată alimentației publice.

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Restul parcelelor, însumând peste 1.100 mp, vor fi cedate de investitor domeniului public pentru lărgirea și modernizarea infrastructurii rutiere din zonă, un element esențial fiind extinderea amprizei străzii Turda.

Din punct de vedere arhitectural, noile clădiri vor avea un regim maxim de înălțime de cinci niveluri supraterane, fără a depăși 20 de metri la punctul cel mai înalt (coama acoperișului sau aticul nivelului retras).

Pentru clienți și angajați, complexul va dispune de 188 de locuri de parcare. Dintre acestea, 123 vor fi alocate galeriei comerciale, 10 vor deservi restaurantul, iar 55 sunt destinate hotelului existent. Suplimentar, a fost prevăzut și un loc de parcare pentru autocare. Dezvoltatorul este obligat să asigure minimum 20% spații verzi plantate la nivelul parcelelor. De asemenea, arborii maturi existenți trebuie păstrați, iar în cazurile excepționale în care tăierea este inevitabilă, vor fi înlocuiți cu câte trei copaci din aceeași specie, plantați în interiorul parcelei.

Captură Google Maps

Proiectul a ajuns la Mediu

După aprobarea Planului Urbanistic Zonal din martie 2026, dezvoltatorul a parcurs etapele tehnice preliminare, iar la finalul lunii septembrie a depus la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Sibiu solicitarea pentru emiterea acordului de mediu. Anunțul a fost făcut public pe site-ul Primăriei Sibiu.

Imediat ce această procedură va fi finalizată și va fi eliberată autorizația de construire, utilajele vor putea intra oficial pe șantier pentru demararea lucrărilor.