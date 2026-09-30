Pe scurt: Aerul rece, traficul și încălzirea locuințelor pot agrava problemele respiratorii toamna. Află ce recomandă medicii sibieni pentru protejarea sănătății plămânilor.

Odată cu scăderea temperaturilor și creșterea timpului petrecut în spații închise, calitatea aerului poate avea de suferit, iar simptomele respiratorii se pot accentua, avertizează medicii pneumologi de la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, persoanele cu boli pulmonare cronice, dar și vârstnicii sau cei sensibili la fum și praf, trebuie să fie deosebit de atenți la semnele care indică probleme respiratorii.

Dr. Adina Tecoanță, medic pneumolog la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, explică faptul că schimbarea anotimpului aduce o combinație de factori – aer rece, trafic intens, fum, praf și începerea sezonului de încălzire a locuințelor – care pot irita căile respiratorii.

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„Plămânii noștri intră în contact permanent cu mediul înconjurător. Atunci când aerul conține fum, praf sau alte substanțe iritante, căile respiratorii pot reacționa prin tuse, senzație de iritație sau dificultăți de respirație. Pentru un pacient care are deja o boală pulmonară, aceste simptome pot deveni mai evidente”, a declarat dr. Tecoanță.

Medicii subliniază că temperaturile mai scăzute din sezonul rece pot fi greu tolerate de unele persoane cu boli respiratorii, iar circulația mai intensă a infecțiilor respiratorii în această perioadă crește riscul de agravare a simptomelor.

„Nu trebuie să privim toamna ca pe un pericol pentru plămâni, ci ca pe o perioadă în care trebuie să fim mai atenți la factorii care ne pot afecta respirația. Pentru persoanele cu boli pulmonare cronice, este important să își urmărească simptomele și să respecte tratamentul recomandat”, a precizat medicul pneumolog.

Simptome precum tusea persistentă, respirația dificilă, senzația de lipsă de aer, respirația șuierătoare sau scăderea toleranței la efort nu trebuie ignorate, chiar dacă pot fi puse inițial pe seama unei răceli sau a schimbării temperaturii.

„Este important să nu considerăm normale simptome precum tusea persistentă, oboseala sau respirația dificilă. Dacă acestea persistă sau se agravează, este recomandată o evaluare medicală”, atrage atenția dr. Adina Tecoanță.

Recomandări pentru protejarea sănătății respiratorii în sezonul rece

Specialiștii recomandă evitarea zonelor cu trafic intens și aer vizibil poluat, alegerea spațiilor mai puțin expuse pentru plimbări și activități fizice, precum și reducerea timpului petrecut în zone cu mirosuri puternice de fum. Persoanele cu boli respiratorii cronice trebuie să respecte tratamentul prescris și să fie atente la orice agravare a simptomelor.

În locuință, este importantă aerisirea regulată, evitarea fumatului în interior, întreținerea corespunzătoare a surselor de încălzire și evitarea arderii materialelor nepotrivite, precum plasticul sau deșeurile. De asemenea, controlul umezelii și îndepărtarea mucegaiului, precum și reducerea acumulării de praf prin curățenie regulată, sunt măsuri esențiale pentru prevenirea problemelor respiratorii.

Utilizarea cu atenție a produselor de curățenie și a celor puternic parfumate este recomandată, mai ales dacă acestea provoacă tuse sau iritații.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, oferă servicii medicale specializate pentru diagnosticul, tratamentul, monitorizarea și recuperarea pacienților cu afecțiuni respiratorii acute și cronice.

Medicii recomandă ca orice simptom respirator persistent sau agravat să fie evaluat de un specialist, pentru a asigura un tratament adecvat și un control mai bun al bolii.