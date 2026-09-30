Rezultatele obținute de elevii sibieni la examenele naționale din 2026 au fost prezentate marți, 29 septembrie, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural. Inspectorul Marius Novac a arătat că județul Sibiu s-a clasat pe locul 8 la nivel național la examenul de Bacalaureat și pe locul 17 la Evaluarea Națională.

În cadrul prezentării, reprezentantul Inspectoratului Școlar a vorbit și despre unitățile de învățământ care au înregistrat rezultate mai slabe la examenele de final de ciclu. Potrivit acestuia, școlile respective vor fi monitorizate de inspectorii de specialitate și vor trebui să acorde o atenție mai mare pregătirii suplimentare a elevilor.

„Elevii s-au pregătit temeinic, dar, așa cum cred că ați observat, au fost unele școli care au avut rezultate modeste, să folosesc un termen elegant. Aceste unități școlare, care au avut rezultate sub așteptările noastre, vor fi monitorizate de inspectorii de specialitate și vor fi obligate să pună mai mult accent pe pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenele de final de an”, a declarat inspectorul Marius Novac.

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Acesta a subliniat că obiectivul este ca rezultatele acestor școli să se îmbunătățească în anul școlar următor și ca un număr cât mai mare de absolvenți să obțină rezultate mai bune la examenele naționale.

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Rezultate mai slabe în mediul rural

În discuția privind diferențele dintre rezultatele obținute de elevii din mediul urban și cei din mediul rural, prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a atras atenția asupra situației școlilor din localitățile cu un număr tot mai mic de copii.

Prefectul a remarcat că o parte dintre unitățile de învățământ cu rezultate mai slabe se află în mediul rural și a pus această situație și în legătură cu evoluția demografică. „Majoritatea școlilor din mediul rural trebuie să obțină rezultate mai bune, pentru că, nu-i așa, acesta este scopul celor opt ani de școală: să obțină rezultate bune la finalul ciclului de învățământ”, a spus Mircea Crețu.

Prefectul a vorbit și despre situațiile în care familiile aleg să își trimită copiii la școli din centrele urbane, precum Sibiu sau Mediaș, considerând că acestea oferă oportunități educaționale mai bune.

În opinia sa, problema școlilor rurale trebuie analizată și din perspectiva scăderii natalității și a numărului tot mai redus de elevi. „Cred că motivul pentru care rezultatele sunt mai slabe ține și de mediul în care se află aceste școli, dar este bine că acele familii care au posibilitatea își aduc copiii în centrele de la Sibiu și Mediaș”, a afirmat prefectul.

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„Școlile vor rămâne fără elevi”

Mircea Crețu a atras atenția că, în anumite localități din județ, numărul copiilor este atât de redus încât unele școli riscă să rămână fără elevi. „Eu cred că sunt localități în județul Sibiu unde școlile vor rămâne fără elevi. Acest lucru se datorează în primul rând natalității, care este în descreștere continuă”, a declarat acesta.

Prefectul a pus în discuție inclusiv oportunitatea unor centre educaționale în care elevii din localitățile rurale să poată învăța în condiții similare celor din mediul urban. „Poate era mai bine să facem niște centre pentru învățământ, inclusiv cel liceal, în care să aducem toți copiii și abia atunci vedeam dacă rezultatele celor din mediul rural sunt mai bune sau mai puțin bune”, a spus Mircea Crețu.

Acesta a menționat și investițiile realizate în infrastructura școlară prin programe cu fonduri europene, însă a ridicat problema eficienței acestor investiții în condițiile în care numărul elevilor continuă să scadă.