Un proiect de hotărâre inițiat de consilierul local Adina Macrea (FD), care viza desemnarea fostului consilier juridic al Primăriei Cisnădie, Claudiu Ștefan, ca reprezentant al instituției în instanță, a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței din 30 septembrie. Aleșii locali au avertizat că prin acest demers se „încalcă legea” și că ar fi „penibili să voteze” o astfel de inițiativă, având în vedere că funcționarul se află într-un conflict de interese clar și este inculpat într-una dintre cauzele în care ar fi urmat să reprezinte UAT-ul.

Tensiunile au escaladat în timpul ședinței de miercuri, când Adina Macrea (FD) a venit cu un amendament la propriul proiect de hotărâre. Proiectul inițial prevedea acordarea unui mandat general consilierului juridic pentru a reprezenta Consiliul Local și UAT Cisnădie în toate cauzele, inclusiv în dosarele penale în care instituția s-a constituit parte civilă. „Am considerat că este nevoie să simplific acest proiect”, a spus consilierul Adina Macrea (FD).

Modificarea a fost însă privită cu scepticism de aleșii locali, care au subliniat lipsa bazei legale a demersului și riscul de a susține preferințe personale în defavoarea imparțialității instituționale. „Niciunul dintre noi nu suntem specialiști. Dar dumneavoastră, cu acest amendament, ați modificat proiectul. (…) Consiliul Local trebuie să rămână imparțial, nu să transforme o delegare, să susțină un anumit consilier juridic în funcție de preferințele personale. Noi, în calitate de consilieri locali, nu avem dreptul să delegăm aceste atribuții. Această atribuție îi revine domnului primar”, a spus consilierul Angela Luchian (PNL).

Consilierul Lucian-Ionuț Kieltsch a invocat legislația în vigoare, evidențiind conflictul evident de interese în care s-ar fi aflat consilierul juridic vizat. „Avem Legea 514/2003 care clarifică faptul că proiectul nu are ce căuta pe masa Consiliului Local în niciun fel de formă. Consiliul Local nu poate schimba forma de reprezentare a UAT-ului, cel care reprezintă e primarul, iar consilierul juridic exercită atribuția în numele primarului. Reprezentarea se poate face doar pe baza delegației emise de domnul primar, nu de Consiliul Local. Încălcați legea! Consiliul local nu poate schimba legea. Puteți veni cu orice modificări, dar acest articol nu ne dă dreptul să facem o astfel de delegare. Domnul Ștefan nu poate fi și inculpat, și avocat, și reprezentant al UAT-lui. E conflict de interese acolo. El nu se poate reprezenta și pe sine, și instituția. Domnul Ștefan este în conflict cu conducerea, deci nu poate reprezenta conducerea. Am fi penibili să votăm pentru”, a explicat Lucian-Ionuț Kieltsch (PNL).

Situația a fost privită și dintr-o perspectivă administrativă, amendarea propriului proiect fiind sancționată ironic de fostul edil Gheorghe Huja, în prezent administrator public al orașului.

„Doamna Macrea, ați venit cu un proiect. Bun, rău, vor analiza consilierii. (…) Am 20 de ani de administrație, niciodată inițiatorul nu a venit cu amendamente. El vine cu o modificare, dar dumneavoastră ați venit cu un amendament pe proiectul inițiat de dumneavoastră? Mă apucă râsul! Părerea mea este, vă respect foarte mult, să îl retrageți și să veniți altădată. Acum, pe cuvântul meu, indiferent câtă supărare ar avea cineva pe primar, cădeți în ridicol. Asta este părerea mea și nu cred că v-am jignit”, a declarat și Gheorghe Huja (PNL).

Spre finalul dezbaterilor, a izbucnit un schimb de replici tăios între consilierul Adina Macrea și primarul Mircea Orlățan, după ce inițiatoarea proiectului a susținut că edilul s-ar folosi abuziv de funcția deținută. Intervenția primarului a adus în prim-plan istoricul conflictual al lui Claudiu Ștefan, un context marcat inclusiv de o recentă anchetă DIICOT la primărie, în care consilierul juridic s-ar fi poziționat de partea celor investigați. (DETALII AICI)

„Ați spus că eu am făcut un abuz. Eu nu am știut că vorbesc cu un judecător, eu credeam că sunteți consilier local. (…) V-ați înfrățit cu domnul Ștefan, omul care și-a făcut titlu de glorie să se judece cu mine. M-am dat în judecată și a spus că l-am hărțuit și a pierdut procesul. A deschis plângeri penale către polițiști locali, către colegi, a creat un climat groaznic la noi în primărie”, a replicat primarul Mircea Orlățan.

În urma argumentelor aduse de colegii din consiliu și a discuțiilor aprinse, Adina Macrea a decis retragerea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi.