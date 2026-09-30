Pe scurt: Școala Radu Selejan din Sibiu va avea o sală de sport nouă, două terenuri și o curte modernizată. Investiția vizează și eficiența energetică a clădirii.

Primăria Sibiu a lansat procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor la noua sală de sport și pentru amenajarea curții și a terenurilor de sport la Școala Gimnazială „Radu Selejan”, situată pe strada Șoimului nr. 13, în cartierul V. Aaron.

Potrivit Primăriei Sibiu, proiectul vizează îmbunătățirea infrastructurii sportive pentru elevi și crearea unor condiții moderne pentru activitățile fizice.

Noua sală de sport va fi construită ca un corp separat de clădire, cu o suprafață de 1.000 de metri pătrați. În interior vor fi amenajate spațiul de joc, vestiare, dușuri, grupuri sanitare, o magazie și un cabinet pentru profesori.

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Clădirea va fi dotată cu tehnologii pentru eficiență energetică, inclusiv 8 panouri solare, un sistem fotovoltaic complet echipat, echipament de ventilare cu recuperator de căldură alimentat de două pompe montate pe acoperiș, zidărie exterioară cu termosistem de vată minerală și tâmplărie cu geam termoizolant.

Pe lângă sala de sport, proiectul prevede amenajarea a două terenuri de sport

Pe lângă sala de sport, proiectul prevede amenajarea a două terenuri de sport: unul pentru handbal sau minifotbal, cu o suprafață de 800 de metri pătrați, și unul pentru baschet, de aproximativ 440 de metri pătrați. Aceste facilități vor oferi elevilor posibilitatea de a practica mai multe discipline sportive în condiții moderne.

Curtea școlii va fi reamenajată pe o suprafață de 2.270 de metri pătrați, unde vor fi refăcute zonele verzi, vor fi plantați arbori ornamentali și va fi instalat mobilier urban, inclusiv bănci și coșuri de gunoi. Aceste lucrări urmăresc să creeze un spațiu atractiv și funcțional pentru recreerea elevilor.

Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, a declarat: „Investițiile în facilitățile pentru sport în unitățile de învățământ sunt importante pentru elevi atât ca mișcare pentru sănătate, cât și pentru a-i încuraja să practice sportul de performanță. Continuăm, deci, cu astfel de lucrări. Pe lângă sala și terenurile de sport pe care le vom realiza la Școala Radu Selejan, urmează să modernizăm și sala de sport a Liceului Teoretic „Constantin Noica”, pentru care a fost realizat proiectul tehnic și avem în desfășurare și această achiziție pentru execuția lucrărilor.”

Aceste investiții fac parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii școlare din Sibiu, pentru care Primăria Sibiu a alocat fonduri semnificative în bugetul pe 2026. Detalii despre alte proiecte similare pot fi consultate în materialul Buget uriaș la Sibiu – 1,68 miliarde de lei în 2026.