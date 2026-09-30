Pe scurt: Primăria Cisnădie propune preluarea străzilor din Cartierul Arhitecților pentru a putea investi în modernizarea lor. Decizia începe cu strada Paul Smărăndescu.

Primăria Orașului Cisnădie a anunțat că deblocarea situației juridice a străzilor din Cartierul Arhitecților este esențială pentru a putea demara lucrări de modernizare.

Potrivit unei postări publicate pe Facebook, Primăria Cisnădie a propus ca prima stradă vizată să fie Paul Smărăndescu, iar proiectul urmează să fie supus votului Consiliului Local miercuri, 30 septembrie 2026.

Reprezentanții administrației locale au explicat că, după analizarea mai multor variante, soluția considerată cea mai eficientă este preluarea în proprietatea orașului a cotelor părți de teren deținute de proprietarii privați de pe aceste străzi. Odată ce orașul va deține întreaga suprafață a unei străzi, se va putea trece la proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare.

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Marți, 29 septembrie 2026, echipa tehnică și juridică a Primăriei Cisnădie a avut o întâlnire cu rezidenții de pe strada Paul Smărăndescu, unde a fost prezentat planul de acțiune. Potrivit administrației, proprietarii privați au apreciat această inițiativă.

Primăria a transmis că, în funcție de rezultatul votului din Consiliul Local, va aplica această soluție pe strada Paul Smărăndescu, urmând ca ulterior să propună extinderea procedurii la nivelul tuturor străzilor din orașul Cisnădie. Până la aprobarea acordului de principiu, proprietarii sunt rugați să aștepte informațiile și pașii oficiali ai administrației.

Administrația a mai precizat că, în cazurile unde dezvoltatorii imobiliari au rămas proprietari ai străzilor și și-au asumat modernizarea acestora, Primăria va face demersuri pentru ca aceștia să își respecte obligațiile.