Pe scurt:
Armata anunță zilele și intervalele orare în care vor avea loc trageri în poligonul Poplaca, inclusiv cu muniție reală. Vezi când se aud bubuiturile.
Academia Forțelor Terestre din Sibiu a anunțat că unitățile militare din Garnizoana Sibiu vor desfășura trageri cu muniție reală și de manevră în poligonul automatizat Poplaca pe parcursul lunii octombrie.
Potrivit instituției, aceste activități fac parte din procesul de instrucție a militarilor și din verificarea armamentului de artilerie reparat.
Tragerile cu muniție reală vor fi efectuate cu armamentul ușor de infanterie, după următorul program:
- 1 octombrie 2026, între orele 08:30–20:00
- 2 octombrie 2026, între orele 08:30–16:00
- 5 octombrie 2026, între orele 08:30–19:00
- 6 octombrie 2026, între orele 08:30–24:00
- 7 octombrie 2026, între orele 08:30–24:00
- 8 octombrie 2026, între orele 08:30–24:00
- 9 octombrie 2026, între orele 08:30–16:00
- 12 octombrie 2026, între orele 08:30–24:00
- 13 octombrie 2026, între orele 08:30–24:00
- 14 octombrie 2026, între orele 08:30–20:00
- 15 octombrie 2026, între orele 08:30–22:00
- 16 octombrie 2026, între orele 08:30–16:00
- 19 octombrie 2026, între orele 08:30–19:00
- 21 octombrie 2026, între orele 08:30–20:00
- 22 octombrie 2026, între orele 08:30–20:00
- 23 octombrie 2026, între orele 08:30–16:00
Pe lângă aceste date, vor avea loc și trageri cu muniție de manevră pentru verificarea funcționării normale a armamentului de artilerie reparat la Centrul 183 Mentenanță Sibiu.
Acestea sunt programate pentru:
- 8 octombrie 2026, între orele 08:30–16:00
- 18 octombrie 2026, între orele 08:30–16:00
Academia Forțelor Terestre precizează că tragerile sunt esențiale pentru instruirea militarilor și pentru testarea echipamentelor reparate. În aceste zile, locuitorii din Sibiu și din localitățile apropiate pot auzi bubuituri și zgomote specifice activităților militare.
În trecut, astfel de exerciții au fost anunțate și pentru lunile anterioare, iar zgomotele produse au fost resimțite în mai multe zone din jurul poligonului, după cum a relatat Ora de Sibiu.
Reprezentanții armatei recomandă populației să evite zona poligonului Poplaca în intervalele orare menționate și să respecte semnalizările și restricțiile impuse pe durata tragerilor. Accesul neautorizat în perimetrul poligonului este strict interzis pentru a preveni orice incident.
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