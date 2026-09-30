Proiectul privind exploatarea magneziului de la Rășinari și construirea unei uzine de procesare la Săliște continuă să stârnească opoziție în Mărginimea Sibiului. După protestele și solicitările formulate în ultimele zile, mobilizarea localnicilor a continuat miercuri, 30 septembrie, la ședința Consiliului Local Rășinari.

Zeci de rășinăreni au participat la ședința Consiliului Local și și-au exprimat opoziția față de proiectul privind exploatarea magneziului. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții aprinse, localnicii și aleșii locali vorbind, în mai multe momente, unii peste ceilalți.

După o ședință tensionată, marcată de emoții, Consiliul Local Rășinari a votat pentru organizarea unui referendum, programat pentru 8 noiembrie 2026. Astfel, locuitorii comunei vor fi întrebați dacă sunt de acord cu realizarea unei exploatări miniere pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari.

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Primarul Rășinariului: „Vom asigura ca toată lumea să-și poată spune părerea”

Primarul comunei Rășinari a susținut organizarea unui referendum prin care localnicii să își exprime punctul de vedere cu privire la exploatarea minieră. „Vom lua hotărârea pentru a o putea trimite Prefecturii și pentru a da ordinul de începere a demersurilor pentru referendum. Vom vedea și ce alocare bugetară va trebui făcută pentru acest lucru. Referendumul se organizează la fel ca alegerile și va trebui să facem toate demersurile necesare”, a explicat primarul.

Edilul a mai spus că scopul administrației locale este ca locuitorii comunei să își poată exprima liber punctul de vedere. „Vom asigura ca toată lumea să-și poată spune părerea și opiniile, astfel încât cetățenii noștri să vorbească și să se exprime. Toată lumea ne-a spus părerile și atunci ar trebui să votăm acest proiect de hotărâre pentru a merge mai departe cu măsurile care vor fi luate în urma rezultatului referendumului”, a declarat primarul.

Acesta a precizat că Primăria și Consiliul Local vor face demersurile necesare după exprimarea votului de către cetățeni.

Localnicii cer clarificări înainte de orice demers privind proiectul minier

Unul dintre cei mai vocali rășinăreni prezenți la ședință, consilierul local PSD Nicu Streza, i-a cerut public primarului să nu emită documente administrative care ar putea facilita proiectul minier înainte de organizarea referendumului. „Îi cerem public domnului primar să nu emită niciun certificat de urbanism și nicio hotărâre până când nu este finalizat referendumul, cu o întrebare clară, prin care cetățenii comunei Rășinari să decidă dacă sunt de acord cu o exploatare minieră pe raza comunei”, a spus acesta.

În timpul ședinței au fost discutate și variantele de formulare a întrebării care ar urma să fie adresată locuitorilor comunei.

Primarul a explicat că întrebarea va fi reformulată pentru a fi cât mai clară și pentru a face referire la documentele emise de Agenția Națională pentru Resurse Minerale. „Vom schimba întrebarea. Dacă sunteți de acord cu o exploatare minieră pe raza comunei Rășinari. În preambul vom face referire la documentul emis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale”, a precizat primarul.

Una dintre variantele de întrebare discutate în cadrul ședinței a fost: „Sunteți de acord cu orice exploatare minieră în comuna Rășinari?”

Potrivit discuțiilor din ședință, aceasta ar urma să fie formularea supusă analizei în cadrul demersurilor pentru referendum.

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Întrebări despre întâlnirea cu reprezentanții proiectului minier

Rășinăreanul Streza a ridicat și problema unei întâlniri anunțate anterior cu reprezentanții proiectului minier, înaintea ședinței din 26 mai 2026.

Primarul Bucur a explicat că a dorit ca prima prezentare să aibă loc în fața consilierilor locali, astfel încât aceștia să înțeleagă ce intenționează să realizeze compania. „Am dorit ca acea primă prezentare să fie în fața consilierilor, pentru ca noi, consilierii, să înțelegem foarte bine ce se dorește și ce dorește firma respectivă să ne spună”, a explicat primarul.

Acesta a precizat că, în urma întâlnirii din 26 mai, le-a solicitat consilierilor locali să formuleze întrebări în scris, care să poată fi transmise companiei, Agenției Naționale pentru Resurse Minerale sau altor instituții implicate. „Am solicitat tuturor consilierilor să facă întrebări scrise care să fie adresate firmei, ANRM-ului sau tuturor celor care au ceva de spus în această problemă, astfel încât să avem răspunsuri clare. Una este să vorbim și putem tot vorbi, dar alta este să avem în față niște documente”, a spus primarul.

Potrivit acestuia, până la momentul ședinței nu fusese primită nicio întrebare scrisă din partea consilierilor cu privire la proiect. „De la ședința din 26 mai și până acum nu am primit nicio întrebare scrisă prin care să putem afla mai multe lucruri despre ceea ce dorește să se facă la nivelul comunei”, a mai declarat primarul.

Reamintim că și la Săliște zeci de localnici s-au întâlnit luni, 28 septembrie, la Primărie unde s-au arătat împotriva proiectului MPI Magnesium. De asemenea, peste 2.000 de persoane au semnat, potrivit inițiatorilor, o petiție prin care solicită oprirea proiectului și cer autorităților să verifice în mod independent posibilele efecte asupra apei, aerului, solului, biodiversității și economiei locale. DETALII AICI