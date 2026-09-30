Pe scurt: Polițiștii din Sibiu au intervenit după ce o femeie a reclamat că fostul partener nu respectă ordinul de protecție și o amenință online.

Un bărbat de 32 de ani din Sibiu a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, fiind cercetat pentru încălcarea unui ordin de protecție și pentru amenințare.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc marți, 29 septembrie 2026, când o femeie de 44 de ani a sesizat autoritățile că, după emiterea unui ordin de protecție provizoriu, concubinul său a încălcat măsurile impuse de acest document.

Polițiștii au stabilit că bărbatul nu a respectat obligația de a păstra o distanță de 100 de metri față de victimă și de domiciliul acesteia.

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În plus, acesta i-a trimis femeii mesaje cu injurii și amenințări prin intermediul rețelelor sociale, încălcând astfel prevederile ordinului de protecție.

În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, bărbatul fiind acuzat de încălcarea ordinului de protecție și de amenințare.

În ultima perioadă, autoritățile din Sibiu au raportat mai multe cazuri de încălcare a ordinelor de protecție. Un alt exemplu recent este cel al unui bărbat de 71 de ani reținut după ce a ignorat ordinul de protecție.