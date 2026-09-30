Pe scurt: Sibienii cu venituri mici pot solicita ajutor pentru încălzire și supliment de energie pentru sezonul rece 2026-2027. Cererile se depun la D.A.S. Sibiu, iar sprijinul se acordă în funcție de venituri și tipul de combustibil folosit.

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sibiu va primi, începând de luni, 5 octombrie, cereri pentru ajutorul destinat încălzirii locuinței și pentru suplimentul de energie aferent sezonului rece 2026-2027.

Potrivit Primăriei Sibiu, ajutorul pentru încălzire se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, iar suplimentul de energie poate fi solicitat pe tot parcursul anului.

Pentru a beneficia de aceste drepturi pe întreaga perioadă a sezonului rece, cererile trebuie depuse până în 16 octombrie. Solicitările depuse după această dată vor fi luate în considerare doar pentru lunile rămase, începând cu luna depunerii, dacă actele sunt transmise până în data de 20 a lunii respective, sau din luna următoare, dacă documentele sunt depuse după data de 20.

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Ajutorul pentru încălzirea locuinței se adresează familiilor și persoanelor singure cu venituri nete de până la 1.386 lei pe membru de familie sau 2.053 lei pentru persoana singură. Nu pot beneficia de acest sprijin cei care dețin bunuri ce, conform legii, exclud acordarea ajutorului. Lista bunurilor care conduc la excludere poate fi consultată pe site-ul Primăriei Sibiu.

Sprijinul se acordă pentru utilizatorii de energie termică, energie electrică, gaze naturale, lemne sau combustibili petrolieri. Valoarea maximă a ajutorului este de 250 lei/lună pentru gaze naturale, 500 lei/lună pentru energie electrică și 320 lei/lună pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Suma nu se acordă direct beneficiarilor, ci se scade din factura de consum, cu excepția cazului în care se utilizează combustibili solizi sau petrolieri, situație în care plata se face direct titularului de către D.A.S. Sibiu.

Suplimentul pentru energie se acordă anual, indiferent de sezon, în sume fixe: 10 lei/lună pentru energie termică sau gaze naturale, 20 lei/lună pentru lemne, 30 lei/lună pentru energie electrică și 70 lei/lună dacă singura sursă de energie utilizată este energia electrică.

Cererile se pot depune în format tipărit la ghișeul Direcției de Asistență Socială, situat pe B-dul Victoriei nr. 1-3, camera 2. Programul de lucru este de luni până joi, între orele 8.00 – 15.00, iar vineri între 8.00 – 12.00. Pentru a beneficia de aceste facilități pe întreaga perioadă de acordare, cererile trebuie să fie însoțite de documentele necesare și depuse până în 16 octombrie.