Sibiul s-a umplut din nou de studenți: bobocii ULBS și AFT au deschis anul universitar în Piața Mare / video foto

Studenții din anul I ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) și cei ai Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” au participat, miercuri, 30 septembrie, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2026-2027, organizată în Piața Mare a Sibiului.

Evenimentul, devenit deja o tradiție pentru comunitatea academică sibiană, a reunit reprezentanți ai universității, autorităților locale, instituțiilor publice, mediului de afaceri, cadrelor didactice și, bineînțeles, studenții aflați la început de drum. „Toamna studențească” reprezintă primul eveniment de familiarizare a noii generații de studenți cu viața universitară, programul dedicat acestora urmând să continue și în zilele următoare.

Rectorul ULBS: „De ce ați ales ULBS și de ce ați venit într-un număr atât de mare?”

În discursul său, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. habil. Sorin Radu, i-a provocat pe cei aflați în primul an să reflecteze asupra motivului pentru care au ales universitatea sibiană.

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▶ Vezi pagina acestui video: Sibiul s-a umplut din nou de studenți: bobocii ULBS și AFT au deschis anul universitar în Piața Mare — VIDEO

„De ce ați ales ULBS și de ce ați venit într-un număr atât de mare?”, a fost întrebarea de la care rectorul și-a început discursul, amintind că numărul studenților de licență a crescut în acest an cu aproape 15%.

Sorin Radu a subliniat că universitatea nu își propune să le promită studenților succes instantaneu sau o carieră garantată, ci să le ofere acces la infrastructură modernă, cercetare, mobilități și, mai ales, la o comunitate academică în care tinerii să fie tratați ca parteneri de drum.

„Universitatea nu este un produs frumos ambalat și livrat instant”, a transmis rectorul, explicând că ULBS nu poate garanta că absolvenții vor deveni automat antreprenori de succes, cercetători celebri sau directori de companii. În schimb, universitatea promite infrastructură, oportunități și oameni care să îi sprijine pe studenți în parcursul lor.

„Ați ales calea grea!”

Unul dintre mesajele centrale ale discursului rectorului a fost legat de responsabilitatea pe care o presupune viața de student.

„Ați ales calea grea! Calea pregătirii oneste, a învățării, a gândirii critice și a lucrului bine făcut. Calea fără scurtături”, le-a spus Sorin Radu bobocilor, asigurându-i că profesorii le vor fi alături pe parcursul anilor de studiu.

Rectorul a vorbit și despre transformările prin care a trecut universitatea în ultimii ani. Potrivit acestuia, ULBS a reabilitat căminele și cantina studențească, a modernizat sălile de curs și laboratoarele și a investit în noi tehnologii pentru educație. Totodată, au fost construite infrastructuri precum Ferma didactică de la Rusciori și sediul Departamentului de Teatru, iar Campusul Dual urma să fie inaugurat în săptămâna următoare.

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Peste 50 de milioane de euro investiți prin proiecte PNRR

O parte importantă a discursului a fost dedicată finanțărilor europene. Rectorul a precizat că, în 2026, ULBS a finalizat 13 proiecte finanțate prin PNRR, cu investiții de peste 50 de milioane de euro în cercetare și infrastructură.

De asemenea, în acest an, universitatea a câștigat noi proiecte în valoare de aproape 28 de milioane de euro, prin mecanisme de finanțare europeană.

„Când vorbiți despre condițiile foarte bune de cazare din căminele recent modernizate, vorbiți despre bani europeni. Când luați masa în noua cantină, luminoasă și bine echipată, vorbiți despre finanțare europeană. Iar când veți intra în Campusul Dual, veți vorbi, din nou, despre Europa”, a transmis rectorul.

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Studenții ULBS, conectați la universități din Europa

Un alt punct important al mesajului transmis bobocilor a fost reprezentat de oportunitățile internaționale.

ULBS face parte din alianța universitară europeană FORTHEM, care reunește nouă universități europene și se află în a doua etapă de finanțare. Prin FORTHEM și Erasmus, studenții sibieni pot participa la mobilități, proiecte internaționale și activități alături de colegi din țări precum Franța, Germania, Italia, Finlanda, Spania, Norvegia, Polonia sau Letonia.

Rectorul i-a îndemnat pe studenți să nu se limiteze la ceea ce este obligatoriu pentru obținerea diplomei, ci să caute proiecte, să aplice pentru mobilități, să învețe limbi străine și să intre în comunități internaționale.

„Oportunitățile nu produc schimbarea de unele singure. Acestea contează abia atunci când aveți curajul să le folosiți”, a spus Sorin Radu.

„Un an al faptelor care spun mai mult decât o mie de like-uri”

În discursul său, rectorul a făcut și o referire la modul în care tinerii se raportează astăzi la informație și la rețelele sociale.

„Trăim o vreme în care zgomotul pare adesea mai puternic decât adevărul”, a spus acesta, îndemnându-i pe studenți să răspundă prin pregătire, muncă și onestitate, nu printr-un zgomot și mai mare.

La final, mesajul transmis bobocilor a fost unul despre experiențele pe care le vor acumula în anii de studenție.

„Vă doresc un an universitar cu multă curiozitate, cu întrebări bune, cu descoperiri, prietenii și rezultate de care să fiți cu adevărat mândri. Un an al faptelor care spun mai mult decât o mie de like-uri”, a spus rectorul ULBS.

Sorin Radu a declarat deschis anul universitar 2026-2027 și le-a urat studenților „un început de drum frumos, curajos și plin de oportunități”.

Mesajul bobocilor: „Astăzi adevărata istorie o scriem noi”

La festivitate au luat cuvântul și reprezentanți ai studenților.

Ianis Râuleț, absolvent al Colegiului Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea și student în anul I la Facultatea de Științe Socio-Umane, a vorbit despre alegerea sa de a studia psihologia și despre începutul unei noi etape.

„Astăzi adevărata istorie o scriem noi, cei de aici”, a transmis acesta, îndemnându-i pe colegi să pună întrebări, să fie inspirați de oamenii pe care îi vor întâlni și să trăiască din plin anii de studenție.

Din partea studenților Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” a vorbit Răzvan Pătrașcu. Acesta a evocat tradiția învățământului militar, care își are una dintre originile sale în școala militară de ofițeri înființată la București în 1847.

„În anul 1847 lua ființă la București prima școală militară de ofițeri din Țările Române, punându-se astfel bazele unei tradiții a învățământului militar care continuă și astăzi”, a spus Răzvan Pătrașcu.

Studentul a vorbit apoi despre responsabilitatea pe care o presupune purtarea uniformei și despre valorile pe care aceasta le transmite: „Înseamnă reguli respectate chiar și atunci când nimeni nu ne privește. Înseamnă efort atunci când oboseala ne spune să ne oprim, înseamnă să învățăm să punem binele colectivului înaintea celui personal”.

Pentru studenții militari, uniforma reprezintă nu doar un motiv de mândrie, ci și asumarea unor valori precum disciplina, respectarea regulilor, efortul și punerea binelui colectiv înaintea celui personal.

La finalul festivității, moderatoarea evenimentului le-a transmis studenților să își urmărească visurile cu răbdare, consecvență și voință, să caute excelența fără să piardă din vedere bunătatea și să urmărească performanța păstrându-și integritatea.

Pentru noua generație de studenți, aventura universitară la Sibiu începe astfel într-un spațiu simbolic al orașului, cu promisiunea unor ani în care educația, proiectele, prieteniile și experiențele internaționale vor contribui la construirea propriului drum.