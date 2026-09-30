Pe scurt: Doi șoferi din Sibiu au fost opriți de poliție în aceeași zi, unul cu permisul anulat, altul cu permisul suspendat. Ambii s-au ales cu dosare penale.

Polițiștii rutieri din județul Sibiu au depistat, marți, 29 septembrie 2026, doi bărbați care conduceau autovehicule fără a avea dreptul legal de a se afla la volan, potrivit IPJ Sibiu.

Primul caz a avut loc în jurul orei 09:40, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Sibiu. Un bărbat de 54 de ani a fost oprit pentru control de către polițiști. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta avea permisul de conducere anulat.

Al doilea incident s-a petrecut la scurt timp după primul, în jurul orei 10:30, în localitatea Dârlos, pe DJ 142 A. Un bărbat de 41 de ani, domiciliat în Dumbrăveni, a fost depistat la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat. Și în acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere cu dreptul suspendat.

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Astfel de situații nu sunt izolate în județul Sibiu. În urmă cu aproximativ două luni, alți doi șoferi fără permis au fost depistați în aceeași zi, unul dintre ei având doar 14 ani.