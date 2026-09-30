Pe scurt: Sibiu pregătește primul eveniment „Pedalează și Vizitează” pe 10 octombrie, după ce a preluat modele de ecoturism din Franța și Letonia.

Județul Sibiu va avea un traseu de cicloturism de 60 de kilometri în Țara Oltului, cu prima ediție a evenimentului „Pedalează și Vizitează – Bike Tour cu Munții Făgăraș împrejur” programată pentru 10 octombrie.

Inițiativa vine după participarea reprezentanților sibieni la întâlnirea partenerilor proiectului SLOWDOWN, desfășurată între 21 și 25 septembrie la Amiens, Franța, potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Județean Sibiu.

La reuniunea din Franța au participat Horațiu Răcuciu, primarul orașului Săliște, Ionuț Maier, primarul comunei Șura Mare, și Doris Banciu, managerul proiectului, la invitația Consiliului Județean Sibiu. Evenimentul a reunit nouă parteneri europeni implicați în promovarea turismului durabil și dezvoltarea economică responsabilă la nivel local și regional.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Partenerul francez a prezentat alternative locale la turismul de masă, precum plimbări cu barca în Hortillonnages, trasee de cicloturism în Parcul Arheologic Samara, ateliere de gătit cu producători locali și un circuit turistic dedicat scriitorului Jules Verne, care a trăit o parte din viață la Amiens. Aceste modele au inspirat delegația sibiană să dezvolte un muzeu al lânii în Râu Sadului și să lanseze traseul de cicloturism din Țara Oltului.

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a declarat: „Avem șansa de a fi parte dintr-un proiect prin care învățăm din experiența unor parteneri a căror expertiză este recunoscută în domeniul ecoturismului. Județul Sibiu are nevoie de o diversificare a ofertei pentru cei care nu doresc să fie parte a turismului de masă, ci preferă să călătorească în tihnă, savurând natura și tot ceea ce au mai bun comunitățile locale, de la cultură, tradiții și gastronomie, până la poveștile locului”.

Proiectul SLOWDOWN este finanțat prin Interreg Europe și reunește parteneri din România, Ungaria, Slovacia, Italia, Spania, Franța, Letonia, Irlanda și Finlanda. Experiențele împărtășite în cadrul întâlnirilor sunt deja transpuse în inițiative locale: programul de ecoturism „Anii Drumeției”, inițiat de Consiliul Județean Sibiu, va fi replicat în Irlanda, iar traseul de cicloturism prezentat de partenerii din Riga, Letonia, a servit drept model pentru traseul sibian.

Evenimentul „Pedalează și Vizitează – Bike Tour cu Munții Făgăraș împrejur” este organizat de Consiliul Județean Sibiu, în parteneriat cu Primăria Orașului Avrig și Fundația Conservation Carpathia.

Fundația a demonstrat, prin cele patru ediții ale „Carpathia Bike Tour”, că natura, patrimoniul și comunitățile locale de la poalele Munților Făgăraș pot fi descoperite și pe bicicletă. Mai multe detalii despre proiectul Slowdown și implicarea Consiliului Județean Sibiu la Amiens pot fi găsite aici.

Potrivit comunicatului de presă, traseul de cicloturism din Țara Oltului va oferi o alternativă pentru cei care preferă turismul lent și descoperirea patrimoniului natural și cultural al zonei.

Galerie Foto