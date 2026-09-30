Pe scurt: Termenul pentru actualizarea codurilor CAEN se apropie, iar mii de firme și PFA-uri pot fi afectate de amenzi și blocaje. IMM România cere prelungirea termenului și campanii de informare.

Un procent de 70% dintre firmele, persoanele fizice autorizate (PFA) și alți profesioniști înregistrați în România riscă să primească amenzi și să le fie blocată activitatea dacă nu își actualizează codurile CAEN până la termenul limită stabilit pentru 25 septembrie 2026.

Avertismentul a fost transmis miercuri, 30 septembrie 2026, de confederația patronală a întreprinderilor mici și mijlocii IMM România, potrivit StartupCafe.

Conform dispozițiilor HG nr. 284/2025, toate firmele și PFA-urile trebuie să își actualizeze codurile CAEN la versiunea Rev. 3 până la data de 25 septembrie 2026. IMM România subliniază că doar o treime dintre societăți au realizat deja formalitățile necesare pentru actualizare, ceea ce lasă majoritatea expusă riscului de sancțiuni.

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Confederația patronală solicită autorităților publice să prelungească de urgență termenul pentru actualizarea codurilor CAEN, pentru a evita blocarea activității întreprinderilor din cauza procedurilor birocratice. Reprezentanții IMM România avertizează că, în lipsa unei prelungiri, vor apărea mai multe probleme majore pentru mediul de afaceri.

Riscurile neactualizării codurilor CAEN până la 25 septembrie 2026

Potrivit IMM România, unul dintre principalele riscuri este suprasolicitarea Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), care ar putea primi un număr foarte mare de cereri într-un interval scurt de timp. Acest lucru ar putea duce la întârzieri și blocaje în procesarea documentelor.

Un alt risc semnalat este blocarea activității întreprinderilor care trebuie să își coreleze obiectul de activitate din registrul comerțului cu autorizațiile, avizele, licențele sau alte documente necesare funcționării. Pentru unele societăți, lipsa actualizării codurilor CAEN ar putea face imposibilă obținerea sau prelungirea autorizațiilor de funcționare, ceea ce ar duce la oprirea activității economice.

De asemenea, IMM România atrage atenția asupra dificultăților în îndeplinirea obligațiilor fiscale. Societățile care nu își actualizează codurile CAEN riscă să aibă probleme cu corelarea datelor din registrul comerțului cu evidențele fiscale sau cu alte sisteme administrative. Acest lucru poate duce la sancțiuni contravenționale din partea autorităților fiscale și chiar la înscrierea în cazierul fiscal.

Solicitarea IMM România pentru prelungirea termenului și campanii de informare

Florin Jianu, președintele IMM România, a declarat că depășirea termenului de 25 septembrie 2026 pentru actualizarea codurilor CAEN, fără ca autoritățile să ia măsuri pentru a evita perturbarea activității întreprinderilor, este de neînțeles. „Solicităm adoptarea de urgență a prelungirii termenului, cu cel puțin 6 luni într-o primă fază, timp în care să fie desfășurată o amplă campanie de informare a antreprenorilor despre ce trebuie făcut și care este termenul de conformare.

Se impune derularea unei campanii TV de tipul mesaj de interes public, în următoarele luni, astfel încât IMM-urile să înțeleagă ce au de făcut și care este scopul acestei actualizări a codurilor CAEN”, a precizat Florin Jianu.

În urmă cu o lună, a fost reamintit și faptul că firmele și PFA-urile au termen până pe 25 septembrie să-și actualizeze codul CAEN, altfel riscă blocaje la ONRC.

IMM România continuă să ceară autorităților să prelungească termenul și să organizeze campanii de informare pentru ca antreprenorii să înțeleagă pașii necesari și implicațiile actualizării codurilor CAEN.