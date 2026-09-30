Pe scurt: Ploile fără precedent din Tokyo au afectat viața de zi cu zi, de la scumpirea alimentelor la oboseală și probleme de sănătate raportate de locuitori.

Locuitorii din Tokyo se confruntă cu o perioadă meteorologică extremă: 35 de zile consecutive de ploi, cel mai lung interval de acest fel înregistrat de la începutul măsurătorilor în 1886.

Potrivit Libertatea, această anomalie a fost provocată de o combinație între schimbările climatice globale și fenomenul El Niño, care a generat un front prelungit de înaltă presiune deasupra Oceanului Pacific.

Între 1 septembrie și 28 septembrie 2026, Tokyo a acumulat 629 mm de precipitații, aproape de trei ori mai mult decât media obișnuită pentru această perioadă, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze (JMA).

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În același interval, orașul a avut doar 45,8 ore de lumină naturală, a doua cea mai mică valoare din istorie, conform cotidianului Mainichi Shimbun. În 14 zile, soarele nu a fost vizibil deloc.

Masayuki Kyoda, oficial al JMA, a explicat pentru Agence France-Presse că „fronturile de ploaie de toamnă persistă mai mult decât de obicei”. Deși nu se poate face o legătură directă între schimbările climatice și această perioadă ploioasă, Kyoda a subliniat că încălzirea globală influențează tot mai mult tiparele meteorologice din Japonia.

Prețurile la legume s-au dublat, iar populația resimte efectele

Consecințele acestor ploi prelungite au fost resimțite rapid de populație și economie. Prețurile legumelor au crescut semnificativ din cauza daunelor produse culturilor agricole din apropierea Tokyo-ului. Un angajat al unui supermarket local a declarat că prețul unei căpățâni de salată s-a dublat, ajungând la 450 de yeni (aproximativ 15 lei).

Turismul, un sector vital pentru economia orașului, a fost și el afectat, iar locuitorii se confruntă cu dificultăți în viața de zi cu zi. Mulți spun că nu își pot usca rufele și sunt nevoiți să folosească spălătorii publice.

Pe rețelele de socializare, oamenii vorbesc despre „oboseala cauzată de ploaie”. Un utilizator X a scris: „Ploaia asta nesfârșită trebuie să fie de vină pentru starea mea proastă. Dacă te simți epuizat, nu e vina ta”.

Solistul trupei Radwimps, Yojiro Noda, a postat pentru cei 1,1 milioane de urmăritori: „Tokyo, o viață întreagă de ploaie”.

Probleme de sănătate și riscul taifunurilor se adaugă crizei

Condițiile meteo nefavorabile au ridicat și probleme de sănătate. Hiromichi Ito, medic și directorul unei clinici din Tokyo, a declarat pentru Sankei Shimbun că presiunea atmosferică scăzută, umiditatea ridicată și lipsa soarelui pot provoca dureri de cap, amețeli și alte simptome fizice și psihice.

Pe lângă ploile prelungite, Japonia traversează și un sezon activ de taifunuri. La începutul lunii septembrie, taifunul Dujuan a provocat inundații și alunecări de teren în prefectura Chiba, vecină Tokyo-ului, soldate cu opt decese și daune semnificative. Un al 26-lea taifun al sezonului se îndrepta spre regiunea Kanto, unde se află Tokyo.

Specialiștii avertizează că încălzirea apelor oceanice, amplificată de El Niño, contribuie la intensificarea fenomenelor meteorologice extreme. Un raport recent al JMA confirmă că „încălzirea globală afectează vremea Japoniei pe termen lung, inclusiv prin creșterea precipitațiilor”.

Ultima dată când Tokyo a avut o perioadă similară de ploi continue a fost între 27 iunie și 29 iulie 2019, cu 33 de zile de precipitații. Actualul record, început pe 27 august, a depășit deja acest prag, iar prognozele meteo indică faptul că vremea capricioasă ar putea continua în zilele următoare.

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