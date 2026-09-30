Pe scurt: Furturile de carburant s-au înmulțit în Germania, iar benzinăriile reacționează cu măsuri stricte. Prețurile ridicate la benzină și motorină sunt principalul motiv.

Furturile de benzină și motorină din stațiile de alimentare s-au înmulțit în Germania, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți.

Potrivit Libertatea, unele benzinării au început să închidă noaptea pompele mai izolate, să introducă plata în avans și să folosească mai mult ghișeele de noapte pentru a limita pierderile.

Reprezentanții industriei, citați de publicația Merkur, spun că prețurile ridicate la benzină și motorină îi determină pe tot mai mulți șoferi să plece din benzinării fără să plătească.

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Asociația germană a operatorilor de benzinării, Tankstellen-Interessenverband (TIV), a observat o creștere a furturilor de carburant. Herbert W. Rabl, purtător de cuvânt al TIV, a declarat pentru Bild că există o legătură directă între prețurile ridicate și creșterea numărului de furturi: „Se observă deja: de îndată ce prețurile se apropie de 2,40 de euro, scade pragul de inhibiție față de criminalitate. Atunci unii pur și simplu pleacă fără să plătească”.

Rabl a precizat că riscul ca autorii să fie identificați este ridicat, deoarece aproape toate benzinăriile sunt supravegheate video, iar imaginile pot oferi poliției indicii importante. Pentru a evita identificarea, unii dintre cei care fură carburant își acoperă plăcuțele de înmatriculare sau folosesc numere furate. Totuși, supravegherea video permite ca astfel de situații să fie „de obicei identificate rapid”.

Nu toți cei care pleacă fără să plătească intenționează să comită un furt, a mai spus Rabl. Unele persoane uită pur și simplu să meargă la casă, iar în aceste cazuri situația se rezolvă după ce poliția ia legătura cu șoferul.

Stațiile de alimentare introduc măsuri suplimentare de securitate

Operatorii stațiilor de alimentare au observat și ei o creștere a numărului de furturi. Lanțul regional de benzinării Westfalen a declarat pentru Bild că, în ultimele săptămâni, a remarcat „o ușoară creștere a furturilor de carburant”. Fenomenul nu este limitat la Germania, publicația britanică The Telegraph relatând despre o creștere a cazurilor similare.

În Schleswig-Holstein, unele stații închid pe timpul nopții sau după lăsarea întunericului anumite pompe de alimentare situate în zone mai greu de supravegheat. Potrivit publicației Kieler Nachrichten, această măsură îi determină pe clienți să folosească pompele aflate în zone vizibile, aproape de spațiul comercial sau direct în raza camerelor de supraveghere.

Benzinăriile folosesc tot mai mult și ghișeele de noapte, precum și sistemele de plată în avans, pentru a limita riscul financiar. Aceste măsuri au început deja să producă efecte, potrivit reprezentanților industriei.

Guvernul german reduce temporar taxa pe energie pentru a ajuta șoferii

Creșterea furturilor de la benzinării este asociată cu nivelul ridicat al prețurilor la carburanți. În prezent, litrul de motorină costă cu aproximativ 85 de cenți mai mult decât în urmă cu un an. Guvernul german pregătește măsuri pentru reducerea poverii asupra șoferilor.

Începând cu 1 octombrie 2026, până la sfârșitul anului, taxa pe energie va fi redusă, ceea ce ar urma să permită șoferilor să economisească aproximativ 17 cenți pentru fiecare litru de carburant.

Rămâne însă de văzut în ce măsură reducerea taxei se va reflecta în prețurile plătite de consumatori. Potrivit Oficiului Federal pentru Carteluri din Germania, la ultima reducere a taxei pe carburanți, aproximativ 20% din avantajul financiar a rămas în marjele companiilor petroliere.

„Nu putem însă obliga companiile să transfere integral către consumatori reducerea taxei”, a declarat Andreas Mundt, președintele Oficiului