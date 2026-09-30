Pe scurt: Turnul Sfatului intră într-o nouă etapă de restaurare, cu intervenții detaliate pentru conservarea structurii istorice. Vezi ce lucrări au fost realizate până acum.

Turnul Sfatului, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale Sibiului, este în plin proces de reabilitare printr-un proiect finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Regiunea Centru 2021–2027.

Potrivit unei postări publicate de Primăria Municipiului Sibiu, lucrările avansează etapizat, cu intervenții menite să asigure conservarea și punerea în valoare a monumentului pentru generațiile viitoare.

Până în prezent, pe șantier au fost realizate mai multe operațiuni importante:

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Curățarea prin sablare a zidăriei la interior

Curățarea rosturilor de zidărie cu mijloace semi-mecanizate și refacerea acestora cu mortar de var

Montajul schelei pentru accesul la diferite zone ale turnului

Desfacerea tencuielilor exterioare, curățarea zidurilor de cărămidă, aplicarea unui strat nou de tencuială și a unui strat de tinci

Restaurarea elementelor de piatră existente la brâuri, cornișe și la ancadramentele ferestrelor

Consolidarea structurii prin refacerea zidăriei de sprijin și cămășuirea nivelului inferior pentru placa de beton existentă la nivelul 8

Desfacerea învelitorii din tablă de cupru pentru a fi înlocuită

Aceste intervenții sunt parte dintr-un efort amplu de conservare a patrimoniului istoric al Sibiului. În paralel cu lucrările de restaurare, Turnul Sfatului a fost recent în centrul atenției după ce specialiștii au început cercetarea unei capsule a timpului găsite în acoperiș.

Proiectul de reabilitare urmărește nu doar restaurarea elementelor arhitecturale, ci și pregătirea monumentului pentru a putea fi admirat și vizitat în siguranță de către publicul larg, păstrându-i valoarea istorică și identitară pentru Sibiu.