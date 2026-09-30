Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu începe noul an universitar cu un deficit important de personal. Rectorul ULBS, Sorin Radu, a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate marți, 29 septembrie, despre numărul angajaților raportat la cel al studenților și despre presiunea tot mai mare asupra personalului universității.

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu are în prezent aproximativ 1.060 de angajați la circa 16.000 de studenți, ceea ce, în opinia conducerii universității, reprezintă un raport dezechilibrat. „Modul în care noi începem anul universitar spune că îl așteptăm cu aproximativ 1.060 de angajați la aproximativ 16.000 de studenți. Suntem total disproporționați ca număr de angajați”, a declarat Sorin Radu.

„Avem nevoie de resursă umană”

Rectorul a respins ideea potrivit căreia universitățile ar avea un număr prea mare de angajați în structurile administrative și a susținut că, în cazul ULBS, situația este exact invers.

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„Mă despart cât se poate de clar de discursul unor specialiști care tratează universitățile ca niște aparate învechite, birocratice, ultra-birocratice, cu un număr de oameni care mută dintr-o parte în alta, care pierd vremea prin birouri ca să trăiască pe spatele statului. Nu suntem în acea categorie sub nicio formă. Avem nevoie de resursă umană”, a spus rectorul.

Acesta a precizat că universitatea așteaptă deblocarea concursurilor pentru ocuparea mai multor categorii de posturi, atât didactice, cât și administrative. „Așteptăm să se deblocheze concursurile pe diferite categorii, de la posturile didactice până la cele administrative, pentru că suntem de-a dreptul sugrumați de volumul imens de muncă și, mai ales, de responsabilitățile pe care le avem”, a explicat Sorin Radu.

Numărul cadrelor didactice a scăzut

O problemă importantă este și scăderea numărului de cadre didactice titulare. Rectorul a precizat că, în prezent, ULBS are 680 de cadre didactice, dintre care 88 sunt angajate pe perioadă determinată.

„Sunt asistenți în principal și cărora le expiră contractul într-un an, maximum doi. În martie 2025, când am avut raportul privind starea Universității, erau 731 de titulari. Suntem în septembrie 2026, deci într-un an și jumătate, și am pierdut peste 50 de cadre didactice titulare”, a declarat rectorul.

Sorin Radu a legat această situație de volumul tot mai mare de muncă și de plecările din sistem din ultimii ani.