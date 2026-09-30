Pe scurt:
Pablo Zapata, reprezentantul UNHCR în România, a apreciat atmosfera și centrul istoric al Sibiului în timpul vizitei sale oficiale.
O echipă a Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), condusă de Pablo Zapata, reprezentantul în România al organizației, a fost prezentă la Sibiu marți, 29 septembrie 2026.
Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, vizita a început cu o întâlnire informativă la Instituția Prefectului, unde au fost prezentate date despre acțiunile de suport oferite refugiaților ucraineni din Sibiu.
După această întâlnire, delegația UNHCR a efectuat o vizită de curtoazie la Primăria Sibiu, unde Pablo Zapata a avut o întrevedere cu primarul Astrid Fodor. Discuțiile s-au concentrat pe situația Sibiului, iar reprezentantul UNHCR s-a declarat plăcut impresionat de frumusețea centrului istoric, de aspectul general al orașului și de atmosfera sa deosebită.
Vizita UNHCR la Sibiu se înscrie în contextul eforturilor locale de integrare și sprijin pentru refugiați, temă abordată și în alte inițiative, precum reportajul despre poveștile și problemele integrării refugiaților și imigranților din Sibiu.
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