Un centru multifuncțional, unde victimele violenței domestice vor fi protejate și vor primi suportul necesar, va fi amenajat la Cisnădie.

Consilierii locali ai orașului Cisnădiei au adoptat, miercuri, în unanimitate, un proiect de hotărâre privind înființarea unui centru multifuncțional pentru protejarea și reintegrarea socială a victimelor violenței domestice.

Proiectul este implementat de Primăria Cisnădie în parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și va presupune acordarea de sprijin integrat victimelor violenței domestice. Conform proiectului de hotărâre adoptat miercuri de consilieri, centrul multifuncțional va include și 3 locuințe protejate, aflate în același imobil din oraș. Acestea vor avea nevoie însă de renovări înainte să găzduiască victimele, bugetul alocat pentru lucrări fiind de 762.269,75 lei cu TVA.

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„Proiectul urmărește dezvoltarea unor măsuri integrate de sprijin pentru victimele violenței domestice, prin crearea și funcționarea unor centre multifuncționale destinate protejării și reintegrării sociale a victimelor, precum și prin furnizarea unor servicii adaptate nevoilor acestora. La nivelul Orașului Cisnădie, implementarea proiectului va permite dezvoltarea unui serviciu destinat victimelor violenței domestice, prin punerea la dispoziție a unui spațiu adecvat și asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților specifice”, se arată în raportul de specialitate.

Prin intermediul centrului multifuncțional vor putea fi furnizate servicii integrate, în funcție de nevoile identificate ale beneficiarilor, precum servicii de informare și consiliere, asistență socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare și consiliere vocațională, sprijin pentru accesul la servicii medicale, precum și alte forme de sprijin necesare pentru reintegrarea socială și profesională a victimelor.

Pentru implementarea proiectului, Primăria Cisnădie va dispune de un buget total de 2.558.270,44 lei, din care contribuția proprie a orașului, din bugetul local, fiind de 51.165,41 lei.