Conducătorii clubului CSC 1599 Șelimbăr au semnat joi contractul de închiriere al Stadionului Municipal Sibiu pentru jocurile ”călăreților roșii” din acest an, de pe teren propriu, în Liga 2.

Directorul General al CSC 1599 Șelimbăr, Claudiu Arion și directorul sportiv al echipei, Ioan Luca, au fost prezenți la semnarea contractului de închiriere a Stadionului Municipal Sibiu.

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”Șelimbărul, echipa sibiană care reprezintă județul la cel mai înalt nivel fotbalistic, își va disputa aici partidele de pe teren propriu până la finalul anului 2026. Ne bucurăm să facem acest pas și vă așteptăm în tribune, alături de călăreți” se arată pe pagina oficială a clubului.

Dirctorul Claudiu Arion a explicat că mutarea de la Cisnădie s-a realizat la cererea antrenorului Eugen Beza. Clubul CSC Șelimbăr face un efort financiar și va plăti suma de 2500 lei chirie pentru fiecare meci de arena din Parcul sub Arini.

”În urma discuțiilor cu cu staff-ul tehnic, ei au spus că i-ar ajuta mult să joace meciurile de acasă pe un gazon bun, pentru că cel de la Cisnădie este denivelat și tare. Am făcut un efort să sprijinim echipa și vom juca pe Municipal până la finalul acestui an. Sperăm ca din primăvară să ne mutăm acasă, pe noua bază din Șelimbăr. Avem un lot bun, nu ar trebui să avem probleme cu retrogradarea, dar nu se știe niciodată” a declarat Claudiu Arion pentru Ora de Sibiu.

CSC a mai evoluat pe noua arenă din Sibiu în 2023, la meciurile cu Dinamo, CSM Reșița și CS Mioveni.

Primul joc al șelimbărenilor din acst sezon pe ”Municipal” va fi cel din 10 octombrie, cu Unirea Slobozia, din etapa a 9-a a Ligii 2.