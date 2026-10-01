Un accident rutier s-a produs, joi după-amiaza, pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Accident pe Șoseaua Alba Iulia: două mașini implicate — VIDEO

Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs în zona Penny, în eveniment fiind implicate două autoturisme.

Mașinile au fost ușor avariate și nu au fost semnalate victime.

Revenim cu detalii!

Sursa video: Info trafic Sibiu WhatsApp

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