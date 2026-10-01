Un accident rutier s-a produs, joi după-amiaza, pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu.
▶ Vezi pagina acestui video: Accident pe Șoseaua Alba Iulia: două mașini implicate — VIDEO
Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs în zona Penny, în eveniment fiind implicate două autoturisme.
Mașinile au fost ușor avariate și nu au fost semnalate victime.
Revenim cu detalii!
Sursa video: Info trafic Sibiu WhatsApp
Ultima oră
- Incendiu la o hală de sortare a deșeurilor lângă Sibiu: a fost emis Ro-Alert / video UPDATE acum 45 de minute
- Deputatul Adrian Echert: Senatul a votat sancționarea vânzării lucrărilor de licență și doctorat „la cheie”. Poliția va putea interveni fără sesizarea universității acum 53 de minute
- Autostrada A1 Sibiu–Pitești, lotul Boița–Cornetu: avansul lucrărilor la final de septembrie 2026. Compară filmările acum 2 ore
- UPDATE. Mediaș: Autospeciala cu roboți de la incendiul de pe strada Ciocârliei, din cadrul ISU Mureș acum 2 ore
- Incendiu de amploare la Copșa Mică: au ars 10 hectare de vegetație uscată / foto acum 3 ore