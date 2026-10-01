Un spectacol dedicat muzicii românești va avea loc vineri, 2 octombrie, de la ora 18:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu. Pe scenă vor urca artiști și formații cunoscute publicului român, într-un eveniment coordonat de compozitorul și muzicianul Adrian Ordean.

În cadrul concertului aniversar dedicat lui Adrian Ordean, care va avea loc vineri, 2 octombrie, pe scena Centrului Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu vor urca formații și artiști importanți, printre care Compact, ASIA, RIFF, Amadeus, Taylor, Dida Drăgan, Dominique Simionescu, Adrian Orlea, Gabi Nicolau, Denise Ordean, Anabelle Bălăceanu, Rodica Popa Comîniciu, Ovidiu Alexandru Stan, Iulia Perpelea, Jessica Maria Cotofană și Domy Music Star.

Adrian Ordean spune că și-a dorit un spectacol care să reunească mai multe generații de artiști și să ofere publicului o seară cu muzică și voci diverse. „Cred că e un spectacol care va mulțumi pe toată lumea. După ce m-am uitat pe afiș, am crezut la un moment dat că e multă lume, dar cred că e în regulă și toată lumea vine cu lucruri bune. O să auzim voci minunate”, a spus Adrian Ordean.

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Compozitorul a vorbit și despre artiștii pe care și-a dorit să îi aducă pe scenă, printre aceștia numărându-se Dida Drăgan, Amadeus și ASIA. „Am dorit să vină Dida Drăgan pentru că este una dintre cele mai mari vedete din România încă în viață și alături sunt grupurile Amadeus și ASIA, pe care eu le-am inventat, și mulți alți artiști. Dacă veniți mâine la concert, vă asigur că veți vedea un concert bun și veți auzi voci minunate”, a mai spus acesta.

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▶ Vezi pagina acestui video: Adrian Ordean aduce „greii” muzicii românești la Sibiu: Compact, ASIA, RIFF și Dida Drăgan cântă la concertul aniversar — VIDEO

Dominique Simionescu lansează piese noi

Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără și Dominique Simionescu, care pregătește un moment special. Artista va interpreta, în premieră, două piese de pe noul său album, realizat împreună cu Adrian Ordean. „Sunt melodii compuse de Adi Ordean și de Codruț Croitoru, iar acesta este primul nostru album împreună în totalitate, melodiile fiind compuse de maestrul Adrian Ordean”, a povestit Dominique Simionescu.

Potrivit artistei, colaborarea a început spontan, iar prima piesă lansată de pe album, „Între cer și Pământ”, a fost prezentată la Festivalul Mamaia. „Povestea a început foarte spontan. Am vorbit cu domnul Adi: «Hai să facem un album foarte bun». Prima melodie lansată de pe album, «Între cer și Pământ», a fost prezentată la Festivalul Mamaia, iar de acolo a început toată povestea albumului.”

Ulterior, au fost lansate și alte piese. „Mâine, în premieră, voi cânta alte două melodii de pe album. Melodia care dă titlul albumului, «Nu știu ce va fi mâine», este o melodie de suflet și sunt foarte onorată că voi lansa acest album. Vreau să-i mulțumesc maestrului Adrian Ordean pentru toată încrederea. Sunt melodii extraordinare și chiar vă invit să le ascultați”, a declarat Dominique Simionescu.

Adrian Ordean, 55 de ani de muzică

Evenimentul reprezintă și un moment aniversar pentru Adrian Ordean, care vorbește despre cei 55 de ani de activitate muzicală și despre formațiile și proiectele care au marcat cariera sa.

Întrebat cum au trecut cei 55 de ani și care este cea mai mare împlinire a sa, muzicianul spune că timpul a trecut foarte repede. „E greu de spus, dar au trecut, să știți. După părerea mea, ca un fulger, nici nu știu când”, a mărturisit artistul.

Ordean spune că a crezut în muzică încă de la început și că a avut parte și de oameni care l-au susținut, dar și de șansa de a colabora cu unele dintre cele mai importante formații românești. „Am crezut în chestia asta cu muzica. E o chestie complicată, dar am crezut și sunt mulțumit că au greșit părinții mei și m-au ajutat. Consider că am avut și noroc”, a mai spus Ordean.

Ajuns la București, Adrian Ordean a cântat cu mai multe formații importante, printre care Roșu și Negru, Sfinx și Compact. „Am ajuns la București, am cântat cu formații extraordinare din România care au avut ceva foarte important, începând cu Roșu și Negru. Am fost și la Sfinx. Am ajuns și la alte trupe. Mă rog, am ajuns la Compact. Am avut o grămadă de împliniri.”

Cariera muzicală i-a oferit și posibilitatea de a călători în mai multe țări și de a participa la evenimente importante. „Datorită lor am umblat și prin lume. Am fost și pe Zidul Chinezesc, de unde am o diplomă, că am pășit pe el”, a povestit, cu umor, muzicianul.

De la trupa Stereo la Compact

Adrian Ordean își amintește și de începuturile sale muzicale de la Sibiu, unde una dintre primele sale experiențe importante a fost alături de formația Stereo. „Prima împlinire a fost aici, la Sibiu, bineînțeles, cu trupa Stereo.”

El își amintește și de momentul în care formația a ajuns să apară la televiziune cu piesa „Copii ai vieții”.

Ulterior, formația a ajuns să fie inclusă pe un disc dedicat formațiilor pop-rock din România. „La scurt timp după aceea a apărut în România primul disc. Se numea «Formații pop». Nu era nicio formație pop. Erau toate rock, erau puternice, mondial. Tot ce a existat rock în perioada aceea. Acolo am apărut și noi cu o piesă.”

De-a lungul carierei au urmat numeroase proiecte, premii și participări la festivaluri, dar și recunoașterea activității sale de către Uniunea Compozitorilor. „E o împlinire că sunt membru al Uniunii Compozitorilor, iar faptul că încă mai pot să particip la acest eveniment îl consider o împlinire”, a mai spus Ordean.

Concertul de la Centrul Cultural „Ion Besoiu” va reuni astfel artiști consacrați și interpreți ai noilor generații, într-un eveniment care propune publicului sibian o seară dedicată muzicii românești.

Prețul biletelor pentru concertul aniversar Adrian Ordean începe de la 80 de lei și pot fi achiziționate AICI.