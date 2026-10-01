Pe scurt: Animawings își oprește complet activitatea după ce a renunțat la șase din cele opt avioane și a raportat pierderi de peste 22 de milioane de euro în 2025.

Toate zborurile operate de Animawings au fost anulate până pe 25 octombrie, potrivit unei decizii luate joi, 1 octombrie 2026, și anunțate de companie.

Suspendarea vine la doar câteva zile după ce operatorul aerian a depus cererea de insolvență la Tribunalul București, conform Economica.net.

Animawings, companie controlată de frații Cristian și Marius Pandel, care dețin și operatorul turistic Christian Tour, a trecut printr-o serie de măsuri drastice în ultimele zile. După ce a anulat mai multe zboruri și a renunțat la șase din cele opt aeronave din flotă, toate noi și luate în leasing, compania a decis suspendarea completă a activității de zbor.

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Cererea de insolvență a fost depusă la Tribunalul București, iar decizia a venit la scurt timp după ce Animawings a anunțat retragerea treptată a avioanelor Airbus A220 din flotă.

Compania a invocat probleme tehnice la aeronavele A220, probleme care au afectat și alte companii aeriene cu flote similare. Airbus a comunicat în iulie că doar 3% din flota globală de A220 este afectată de defecțiuni la motoarele Pratt & Whitney, iar avioanele respective ar urma să revină în serviciu până la finalul anului.

Animawings este singurul operator de modele A220 din România, având șase astfel de aeronave în flotă. Pe lângă acestea, compania mai deține două avioane A320, cu o vechime de aproximativ 12, respectiv 18 ani. Planurile anunțate anterior vizau extinderea flotei la 14 avioane până la sfârșitul anului viitor, deși inițial se vorbea de o flotă de 18 aeronave.

Potrivit datelor raportate la Ministerul Finanțelor, Animawings a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 66,5 milioane de euro, mai mult decât dublu față de rezultatul din 2024, dar sub estimările oficialilor companiei, care vizau 90-100 de milioane de euro. În același timp, compania a trecut de la un profit de circa 400.000 de euro în 2024 la pierderi de peste 22 de milioane de euro în 2025.

Anul acesta, Animawings a vândut 50% din acțiuni către BT Asset Management SAI, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, Winners Holding Investments și Evergent Investments.

În 2025, Marius Pandel, acționar și președinte al Consiliului de Administrație, estima că Animawings va transporta peste un milion de pasageri, însă contextul actual a schimbat radical perspectivele companiei.

Decizia de suspendare a tuturor zborurilor vine după o perioadă marcată de incertitudine și probleme tehnice, dar și de pierderi financiare semnificative. Detalii despre retragerea avioanelor A220 și impactul asupra rutelor operate de la Sibiu au fost prezentate și în articolul AnimaWings retrage avioanele A220 din operare: compania care a zburat și de la Sibiu anunță zboruri afectate.