Pe scurt: Paul Mureșan îi invită pe tinerii din Sibiu să descopere animația și desenul în două zile de ateliere și proiecții la Teatrul Gong. Biletele sunt disponibile online și la sediu.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu organizează un weekend dedicat desenului și filmului de animație, avându-l ca invitat pe artistul vizual Paul Mureșan.

Potrivit Teatrului Gong, programul cuprinde două ateliere de desen pentru adolescenți, programate sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 15:00 și 17:00, și o proiecție de scurtmetraje animate, urmată de o întâlnire cu artistul, duminică, 11 octombrie, de la ora 19:00.

Ateliere de desen „October Underground” pentru adolescenți, coordonate de Paul Mureșan

Atelierele „October Underground” sunt dedicate adolescenților cu vârsta peste 14 ani și vor avea loc sâmbătă, 10 octombrie, în Sala Studio a Teatrului „Gong”. Fiecare atelier durează 90 de minute și începe la orele 15:00 și 17:00. Participanții vor explora cromatici de toamnă folosind tehnica pastelului pe hârtie și vor învăța să combine culorile și formele pentru a reda profunzimea și atmosfera unui peisaj. Paul Mureșan îi va ghida pas cu pas în realizarea propriilor desene, fără a fi necesară experiența artistică anterioară.

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„Ne-am dorit ca acest weekend să fie mai mult decât o succesiune de evenimente și să creeze o întâlnire autentică între public și artist. Sâmbătă, adolescenții sunt invitați să intre în universul lui Paul Mureșan și să descopere, desenând alături de el, cum se construiește o imagine”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Atelierele sunt recomandate adolescenților peste 14 ani, iar costul unui bilet este de 20 de lei, tarif unic.

Proiecția „Noaptea Animațiilor Vii” și întâlnire cu artistul, duminică, 11 octombrie

Weekendul continuă duminică, 11 octombrie, de la ora 19:00, cu „Noaptea Animațiilor Vii”, o selecție de scurtmetraje realizate de Paul Mureșan. Proiecția va avea loc în Sala Parter și este recomandată publicului cu vârsta peste 14 ani. Scurtmetrajele, cu o durată totală de aproximativ 60 de minute, aduc în fața publicului o lume aparte, în care idei, împliniri și frământări capătă forme suprarealiste. Animațiile sunt realizate prin desen manual, unele dintre ele fiind compuse din mii de pagini reunite în povești vizuale.

Evenimentul se va desfășura în prezența artistului, care va răspunde întrebărilor spectatorilor și va vorbi despre procesul de transformare a desenului în animație, cadru cu cadru. Costul unui bilet pentru proiecție este de 10 lei, tarif unic.

Paul Mureșan este artist vizual, ilustrator și regizor de film, cunoscut pentru animațiile sale cu teme suprarealiste, care abordează neliniștea existențială, problemele de mediu și sociale, dar și frumusețea simplității momentelor cotidiene. Lucrările sale au fost proiectate la festivaluri precum Annecy International Animation Film Festival, Uppsala International Short Film Festival și au fost premiate la Clermont-Ferrand, Oberhausen, ANIFILM, Split Film Festival, TIFF, ITFS Stuttgart, FICAE Valencia și Animest.

Biletele pentru ateliere și proiecție pot fi achiziționate online prin teatrulgong.ro sau direct la sediul Teatrului „Gong”, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 și duminica între orele 10:00 și 14:00. Detalii suplimentare despre bilete și acces, precum și condițiile de modificare a biletelor flexibile, sunt disponibile în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro.

Evenimentul de la Teatrul Gong continuă seria de ateliere și activități culturale dedicate tinerilor din Sibiu, propunând o experiență interactivă și educativă pentru adolescenți și publicul interesat de arta animației.

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