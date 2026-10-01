Au lăsat Clujul pentru Săliște, dar se tem de proiectul uzinei de magneziu: „Ori rezolvăm treaba, ori plecăm din țară” / foto video

Iulia este din Cluj și s-a mutat, în urmă cu aproximativ un an, împreună cu soțul ei, în apropiere de Săliște. Cei doi au ales zona din dorința de a trăi cât mai aproape de natură și de aerul curat de munte, însă spun că se tem că proiectul care prevede construirea unei uzine de procesare a magneziului le-ar putea afecta stilul de viață și liniștea pe care au căutat-o în această zonă.

În primăvara acestui an, Iulia a aflat despre proiectul unei uzine de procesare a magneziului care ar urma să fie construită în zona Săliște. De atunci, a început să se documenteze constant cu privire la proiect și spune că, pe măsură ce a aprofundat informațiile disponibile, a devenit tot mai sceptică în privința acestuia.

Recent, tânăra a publicat mai multe videoclipuri pe pagina sa de Instagram în care vorbește despre modul în care proiectul Mineral Proiect Invest (MPI) ar putea afecta viața locuitorilor din Săliște, Rășinari și din localitățile învecinate. Materialele video au ajuns la un public numeros și s-au viralizat pe rețelele sociale.

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„Nu sunt activist de mediu, dar vreau să îmi protejez casa”

Iulia spune că implicarea sa a pornit de la o preocupare personală: locuința pe care a construit-o și viața pe care și-a dorit-o în această zonă. „Noi ne-am mutat lângă Săliște, unde vor să facă uzina de procesare, și de asta ne-am activat tare. Ar fi vorba de procesare chimică a magneziului ceea ce ne îngrijorează”, povestește ea.

Tânăra spune că a discutat inclusiv cu reprezentanții administrației locale. „Am vorbit cu primarul din primăvară și eram destul de atenți și interesați de acest proiect. Am aflat informații despre această firmă și ne-am dat seama că e posibil să nu fie ok nici pentru noi, cei care locuim în Săliște, dar nici pentru locuitorii din Rășinari”, a spus aceasta.

Una dintre principalele sale preocupări este legată de transportul materialului extras. „Transportul de la carieră ne-ar afecta pe toț. În prezentare ne-au arătat camioane descoperite, noi știind că vor fi acoperite. Până la proba contrarie, nu știu exact cum va fi”, spune Iulia.

Documentarea a început după ce a aflat despre proiect

Iulia spune că a aflat în primăvară despre planurile privind uzina de procesare și că, ulterior, a început să urmărească documentația și informațiile publice referitoare la proiect. „În primăvară am văzut proiectul uzinei de procesare. Nu ni s-a zis mare lucru. Am văzut perimetrul din licența de exploatare și am început să ne mobilizăm și să ne documentăm serios pe această temă”, spune Iulia.

Una dintre nemulțumirile sale este legată de informațiile pe care spune că le-a primit în diferite etape ale documentării. „Nu am încredere că procesul ar fi făcut după norme și făcut corect. Am auzit mai multe lucruri care nu se potrivesc. De exemplu, am înțeles că uzina va fi la 2 kilometri de sat, nu cum ni s-a zis prima oară, că e la 5 kilometri de sat.”

În ceea ce privește apa, Iulia spune că este preocupată de modul în care ar putea fi gestionate eventualele ape pluviale sau ape poluate. „Au zis că e apă pluvială. Aici nu a plouat de două luni, e secetă. Pe viitor, într-un astfel de context ar folosi apă din rezervele noastre?”, mai spune tânăra.

O altă întrebare pe care o ridică este ce s-ar întâmpla în cazul unui accident. „În caz de accident, nu știu unde s-ar duce apa poluată, mai ales că noi consumăm apă de la fântână”, spune aceasta.

Îngrijorări privind substanțele utilizate și eventualele riscuri

Iulia afirmă că este preocupată și de substanțele care ar urma să fie utilizate în procesul tehnologic și de eventualele riscuri asociate acestora. „ În cazul unei explozii în zona uzinei, din cauza secetei, focul ar ajunge rapid la casele din Săliște, mai ales că sunt case vechi cu structură de lemn”, spune Iulia.

Ea spune că, din punctul său de vedere, ar fi necesare mai multe informații privind posibilele efecte asupra localităților din apropiere. „Nu s-a prezentat nicio hartă a maselor de aer, să vedem spre ce sat ar merge. Încă nu s-a făcut un studiu, să vedem ce efecte ar avea asupra sănătății noastre.”

Videoclipurile de pe Instagram au devenit virale

Iulia a publicat trei videoclipuri pe Instagram în care vorbește despre modul în care ar putea fi afectată zona Mărginimii Sibiului odată cu implementarea proiectului MPI Magnesium. Materialele au strâns zeci de mii de vizualizări, iar tânăra spune că nu s-a așteptat ca mesajele sale să ajungă la un public atât de numeros. „Mă așteptam să se semiviralizeze, dar nu mă așteptam să ajungă la un public așa larg”.

Tânăra insistă că nu se consideră activist de mediu și că implicarea sa are la bază dorința de a-și proteja locuința și modul de viață. „Eu vreau să îmi protejez casa. Nu sunt activistă de mediu. Eu am meserie de artist și am muncit la casa aceasta o grămadă și nu vreau să o abandonez”, spune Iulia.

Pentru ea, miza este legată în primul rând de posibilitatea de a continua să locuiască în zona în care s-a mutat. „Ori rezolvăm treaba ca să trăim sănătos în zona asta, ori plecăm din țară, iar eu nu îmi doresc să plec din țară”, mai spune aceasta.

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▶ Vezi pagina acestui video: Au lăsat Clujul pentru Săliște, dar se tem de proiectul uzinei de magneziu: „Ori rezolvăm treaba, ori plecăm din țară” — VIDEO

Localnicii se tem și pentru imaginea Mărginimii Sibiului

Reamintim că proiectul privind exploatarea magneziului de la Rășinari și construirea unei uzine de procesare la Săliște continuă să stârnească opoziție în Mărginimea Sibiului. După protestele și solicitările formulate în ultimele zile, mobilizarea localnicilor a continuat miercuri, 30 septembrie, la ședința Consiliului Local Rășinari, unde s-a decis organizarea unui referendum în data de 8 noiembrie.

Oamenii nu sunt îngrijorați doar de eventualele efecte asupra mediului, ci și de impactul asupra economiei locale.

Mărginimea Sibiului este cunoscută pentru produsele tradiționale, zootehnie, agricultură și turism, iar semnatarii notei de protest cer o evaluare a impactului proiectului asupra pășunilor, animalelor, surselor de apă, solurilor agricole, producției de lapte și produselor lactate, apiculturii și turismului.

În ceea ce privește beneficiile economice, reprezentanții companiei au vorbit despre crearea unor locuri de muncă, în timp ce reprezentanții comunității consideră că amploarea proiectului impune o analiză mai largă a efectelor economice asupra zonei.

Printre alte solicitări se află studiile hidrogeologice, analizele privind calitatea aerului și biodiversitatea, proiectul tehnic al carierei, fluxul tehnologic al viitoarei instalații de la Săliște, consumul de apă, substanțele chimice utilizate, gestionarea deșeurilor și planul de închidere și ecologizare a exploatării.

Semnatarii cer și expertize independente privind impactul asupra apei, aerului și solului, precum și o evaluare cumulativă pentru Rășinari, Săliște, Mărginimea Sibiului și municipiul Sibiu.

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Ce spune compania despre exploatare

Reamintim că proiectul a fost prezentat public de reprezentanții Mineral Proiect Invest și în cadrul unei conferințe de presă organizate la Sibiu în luna aprilie.

La momentul respectiv, compania susținea că exploatarea se va desfășura pe o suprafață de puțin sub șapte hectare și estima o perioadă de exploatare de aproximativ 20 de ani. Reprezentanții proiectului au afirmat că nu este vorba despre o exploatare de mari dimensiuni și că impactul asupra mediului ar fi limitat.

Într-o etapă inițială, procesul presupune prelucrarea rocilor pentru obținerea unor produse pe bază de magneziu, compania menționând și posibilitatea dezvoltării ulterioare a unei capacități pentru obținerea magneziului metalic. Minereul ar urma să fie transportat, inclusiv prin intermediul unui funicular și al camioanelor, către instalația de prelucrare propusă la Săliște.

Potrivit informațiilor prezentate de companie, investiția ar urma să depășească 400 de milioane de euro.

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Totodată, compania a obținut în septembrie 2026 licența de exploatare pentru perimetrul Valea Dobra, după lucrări de explorare desfășurate în perioada 2021–2025. DETALII AICI