Ca la finalul fiecărei luni, Ora de Sibiu vă prezintă filmarea cu drona și evoluția tronsonului montan al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, pe lotul Boița – Cornetu. Lucrările au continuat și în septembrie, dar Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că mobilizarea constructorului turc Mapa-Cengiz rămâne insuficientă, chiar în ziua în care încep dezbaterile publice pentru acordul de mediu revizuit, cel care ar trebui să deblocheze restul șantierului.
Stadiul fizic: 15% potrivit CNAIR, 12,6% potrivit Pro Infrastructură
Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, declara în august că stadiul fizic general al secțiunii se apropia de 15%. O evaluare mai recentă, publicată de Asociația Pro Infrastructură la finalul lunii septembrie, arată însă un progres fizic de doar 12,6%, la mai bine de patru ani de la semnarea contractului cu asocierea Mapa–Cengiz, în februarie 2022.
Doar 23 din 48 de structuri sunt autorizate, atrage atenția Pro Infrastructură
Potrivit Asociației Pro Infrastructură, din cele 48 de viaducte și poduri prevăzute pe traseu, plus ecoductul Lazaret, sunt autorizate până acum doar 23. Au fost emise șase autorizații de construire în total — prima în aprilie 2024, pentru aproximativ un kilometru din zona Boița, iar cea mai consistentă la 28 mai 2026, pentru 15 viaducte și Tunelul Balota.
Asociația susține că întârzierile nu se explică doar prin lipsa autorizațiilor: ritmul de lucru ar fi insuficient chiar și pe structurile deja autorizate. Organizația pune la îndoială termenul contractual din 2028 pentru finalizarea secțiunii, estimând că un termen realist s-ar putea situa abia spre 2030–2031, și avertizează că vor fi probabil necesare restricții severe de trafic pe DN7.
Trei tuneluri în lucru: Boița 1, Robești și Balota
Din cele șapte tuneluri proiectate pe secțiune, doar trei au lucrări în diverse faze. Tunelul Robești (900 m) rămâne cel mai avansat, cu ambele galerii străpunse, la un stadiu fizic de aproximativ 36%, echipele lucrând acum la hidroizolație și căptușeala interioară din beton. La Tunelul Boița 1 (264 m/247 m), galeria dinspre Sibiu este străpunsă, stadiul fizic fiind de aproximativ 30–40%, în funcție de sursă. Tunelul Balota (500 m) este cel mai puțin avansat dintre cele trei, cu excavații încă în curs. Lazaret Nord, Lazaret Sud și Câineni rămân neîncepute.
Au început lucrările la podurile nodului rutier Boița, care va lega A1 de A13
La capătul dinspre Sibiu al secțiunii, au demarat lucrările la podurile și structurile nodului rutier de la Boița, realizat pe trei niveluri, care va asigura conexiunea dintre Autostrada A1 Sibiu–Pitești, viitoarea Autostradă A13 Sibiu–Făgăraș și DN7. Considerat cel mai complex nod rutier aflat în execuție în România, acesta este inclus în Tronsonul 1 (Boița–Avrig) al A13, aflat la rândul lui la un stadiu fizic de 23,54%. Lucrările la noile structuri au dus deja la restricționarea traficului pe Autostrada A1 în zona localității Boița.
Secțiunea 3: primul asfalt testat, tunelul Poiana pregătit pentru foraj
Pe Secțiunea 3, Cornetu–Tigveni, constructorii au început testele de asfaltare pe un tronson experimental de 400 de metri, pentru stabilirea rețetei care va fi folosită pe cei 37,4 km ai secțiunii, unde stadiul fizic ajunsese la aproximativ 18% la începutul lunii. La Tunelul Poiana, cel mai lung de pe întreaga autostradă (1,78 km), constructorul italian WeBuild a decis să lanseze utilajul de forare dinspre Sibiu, și nu dinspre Pitești cum era planificat inițial, din cauza unor consolidări de teren necesare la celălalt portal.
Acordul de mediu: dezbaterile publice încep chiar astăzi, la Boița
Procedura de revizuire a Acordului de mediu pentru secțiunile 2 și 3, depusă de CNAIR pe 12 august la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, ajunge azi în etapa dezbaterilor publice: prima rundă are loc astăzi, 29 septembrie, la Boița și la Racovița, urmată de întâlniri pe 30 septembrie la Sălătrucu și Perișani, iar procedura se încheie pe 1 octombrie, la Tigveni. Acordul revizuit, estimat inițial pentru vara acestui an, ar putea fi emis abia din luna octombrie.
Compară avansul lună de lună
Documentăm lunar evoluția celui mai dificil lot al autostrăzii. Vedeți cum au arătat lucrările în edițiile anterioare:
- Final de august 2026: spre 15%, patru tuneluri simultan
- Final de iulie 2026: 13%, lansarea tablierului pe Viaductul Valea Pleșei
- Final de iunie 2026: 11,63%, trei tuneluri deodată
- Final de mai 2026: Tunelul Robești străpuns
- Final de aprilie 2026
- Final de martie 2026
- Final de ianuarie 2026
- Final de decembrie 2025
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