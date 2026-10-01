Ca la finalul fiecărei luni, Ora de Sibiu vă prezintă filmarea cu drona și evoluția tronsonului montan al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, pe lotul Boița – Cornetu. Lucrările au continuat și în septembrie, dar Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că mobilizarea constructorului turc Mapa-Cengiz rămâne insuficientă, chiar în ziua în care încep dezbaterile publice pentru acordul de mediu revizuit, cel care ar trebui să deblocheze restul șantierului.

Șantierul autostrăzii A1 pe lotul Boița-Cornetu, imagine din dronă, 29 septembrie 2026

Stadiul fizic: 15% potrivit CNAIR, 12,6% potrivit Pro Infrastructură

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, declara în august că stadiul fizic general al secțiunii se apropia de 15%. O evaluare mai recentă, publicată de Asociația Pro Infrastructură la finalul lunii septembrie, arată însă un progres fizic de doar 12,6%, la mai bine de patru ani de la semnarea contractului cu asocierea Mapa–Cengiz, în februarie 2022.

Macara și tablier în lucru pe unul dintre viaductele secțiunii, septembrie 2026

Doar 23 din 48 de structuri sunt autorizate, atrage atenția Pro Infrastructură

Potrivit Asociației Pro Infrastructură, din cele 48 de viaducte și poduri prevăzute pe traseu, plus ecoductul Lazaret, sunt autorizate până acum doar 23. Au fost emise șase autorizații de construire în total — prima în aprilie 2024, pentru aproximativ un kilometru din zona Boița, iar cea mai consistentă la 28 mai 2026, pentru 15 viaducte și Tunelul Balota.

Asociația susține că întârzierile nu se explică doar prin lipsa autorizațiilor: ritmul de lucru ar fi insuficient chiar și pe structurile deja autorizate. Organizația pune la îndoială termenul contractual din 2028 pentru finalizarea secțiunii, estimând că un termen realist s-ar putea situa abia spre 2030–2031, și avertizează că vor fi probabil necesare restricții severe de trafic pe DN7.

Fundație în lucru pentru o nouă structură, septembrie 2026

Trei tuneluri în lucru: Boița 1, Robești și Balota

Din cele șapte tuneluri proiectate pe secțiune, doar trei au lucrări în diverse faze. Tunelul Robești (900 m) rămâne cel mai avansat, cu ambele galerii străpunse, la un stadiu fizic de aproximativ 36%, echipele lucrând acum la hidroizolație și căptușeala interioară din beton. La Tunelul Boița 1 (264 m/247 m), galeria dinspre Sibiu este străpunsă, stadiul fizic fiind de aproximativ 30–40%, în funcție de sursă. Tunelul Balota (500 m) este cel mai puțin avansat dintre cele trei, cu excavații încă în curs. Lazaret Nord, Lazaret Sud și Câineni rămân neîncepute.

Lucrări simultane la două viaducte ale secțiunii, septembrie 2026

Au început lucrările la podurile nodului rutier Boița, care va lega A1 de A13

La capătul dinspre Sibiu al secțiunii, au demarat lucrările la podurile și structurile nodului rutier de la Boița, realizat pe trei niveluri, care va asigura conexiunea dintre Autostrada A1 Sibiu–Pitești, viitoarea Autostradă A13 Sibiu–Făgăraș și DN7. Considerat cel mai complex nod rutier aflat în execuție în România, acesta este inclus în Tronsonul 1 (Boița–Avrig) al A13, aflat la rândul lui la un stadiu fizic de 23,54%. Lucrările la noile structuri au dus deja la restricționarea traficului pe Autostrada A1 în zona localității Boița.

Structuri în lucru la nodul rutier Boița, care va lega A1 de A13, septembrie 2026

Pasaj și piloni în construcție la nodul Boița, septembrie 2026

Secțiunea 3: primul asfalt testat, tunelul Poiana pregătit pentru foraj

Pe Secțiunea 3, Cornetu–Tigveni, constructorii au început testele de asfaltare pe un tronson experimental de 400 de metri, pentru stabilirea rețetei care va fi folosită pe cei 37,4 km ai secțiunii, unde stadiul fizic ajunsese la aproximativ 18% la începutul lunii. La Tunelul Poiana, cel mai lung de pe întreaga autostradă (1,78 km), constructorul italian WeBuild a decis să lanseze utilajul de forare dinspre Sibiu, și nu dinspre Pitești cum era planificat inițial, din cauza unor consolidări de teren necesare la celălalt portal.

Acordul de mediu: dezbaterile publice încep chiar astăzi, la Boița

Procedura de revizuire a Acordului de mediu pentru secțiunile 2 și 3, depusă de CNAIR pe 12 august la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, ajunge azi în etapa dezbaterilor publice: prima rundă are loc astăzi, 29 septembrie, la Boița și la Racovița, urmată de întâlniri pe 30 septembrie la Sălătrucu și Perișani, iar procedura se încheie pe 1 octombrie, la Tigveni. Acordul revizuit, estimat inițial pentru vara acestui an, ar putea fi emis abia din luna octombrie.

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