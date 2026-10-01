Pe scurt: Amenzi uriașe și confiscarea utilajelor pentru balastierele ilegale: Senatul a votat o lege care vizează exploatările mascate de iazuri piscicole.

Senatul a adoptat miercuri, 30 septembrie 2026, un proiect de lege care urmărește să oprească exploatarea ilegală a agregatelor minerale sub pretextul amenajării de iazuri piscicole.

Potrivit Mediafax, proiectul, inițiat de ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, înăsprește regimul de autorizare, majorează sancțiunile și introduce măsuri noi, inclusiv confiscarea utilajelor folosite ilegal.

Conform comunicatului USR, măsura vine după ce, în ultimul deceniu, din peste 1.200 de iazuri piscicole avizate, doar aproximativ 100 au fost realizate efectiv. Din celelalte perimetre, s-au extras ilegal peste 230 de milioane de metri cubi de nisip și pietriș, iar zonele au fost ulterior abandonate.

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Proiectul prevede amenzi de până la 500.000 de lei și interdicții pentru operatori

Printre principalele prevederi ale proiectului se numără majorarea amenzilor maxime de la 80.000 de lei la 500.000 de lei pentru exploatarea ilegală. Operatorii sancționați pot pierde, pentru cinci ani, dreptul de a obține noi avize de gospodărire a apelor pentru balastiere, măsură care se aplică și beneficiarilor reali.

De asemenea, operatorii cărora li se retrag avizele sau autorizațiile de mediu nu vor mai putea continua exploatarea în baza unor licențe sau permise existente.

Proiectul introduce o nouă infracțiune pentru depozitarea ilegală a cel puțin 20 de metri cubi de agregate minerale sau pentru realizarea de iazuri piscicole fără autorizațiile necesare. Utilajele și echipamentele folosite în astfel de activități ar putea fi confiscate.

Sisteme de monitorizare video și bodycam-uri pentru inspectori

Legea prevede și măsuri de monitorizare suplimentare. Sistemele de supraveghere video vor deveni obligatorii în perimetrele de exploatare, iar imaginile vor fi păstrate timp de șase luni. Inspectorii de la Apele Române și ANRM vor putea utiliza camere de tip bodycam în timpul controalelor.

Senatul este prima cameră sesizată, iar inițiativa legislativă va fi dezbătută și supusă votului final la Camera Deputaților, care este for decizional.