Pe scurt: Firmele care au cumpărat bunuri de lux sau au amenajat spații de agrement vor fi verificate de ANAF. Inspectorii urmăresc dacă aceste cheltuieli sunt legate de activitatea economică.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că va desfășura, în perioada următoare, controale punctuale asupra societăților care au achiziționat bunuri de lux sau au realizat amenajări de agrement.

Potrivit Agerpres, scopul acestor verificări este de a stabili dacă astfel de achiziții au o legătură justificată cu activitatea economică a firmelor sau dacă sunt folosite în scop personal de asociați, administratori sau persoane apropiate acestora.

ANAF a precizat că verificările vizează situațiile în care bunurile de lux sau amenajările de agrement nu au o justificare economică, dar costurile au fost suportate din bugetul societății. Inspectorii vor analiza dacă aceste bunuri sunt utilizate efectiv pentru obținerea de venituri impozabile sau dacă, în realitate, sunt folosite în interes personal.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Construcțiile sau amenajările de agrement realizate de firme vor fi verificate cu atenție, mai ales dacă sunt amplasate la reședințele asociaților sau administratorilor. În astfel de cazuri, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA-ul aferent nu poate fi recuperat dacă bunurile nu servesc activității economice a companiei, a subliniat ANAF.

Acțiunile de control sunt fundamentate pe analize de risc realizate prin corelarea informațiilor din declarațiile fiscale, fișierele standard de control fiscal D406 – SAF-T și facturile transmise prin sistemul RO e-Factura. Inspectorii vor urmări dacă achizițiile sunt justificate de obiectul de activitate al firmei, corectitudinea deducerii TVA și a cheltuielilor la calculul impozitului pe profit, precum și tratamentul fiscal al avantajelor acordate asociaților, administratorilor sau angajaților prin folosirea personală a acestor bunuri.

Instituția a menționat că nu toate achizițiile de acest tip implică automat un risc fiscal. Societățile care desfășoară efectiv activități în domenii precum turism, agrement, închiriere, servicii hoteliere sau sportive pot deduce, în condițiile legii, cheltuielile aferente bunurilor utilizate în activitatea economică.

Contribuabilii care constată că au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli aferente acestor bunuri pot depune declarații rectificative înainte de începerea verificărilor. ANAF a subliniat că conformarea voluntară permite corectarea erorilor cu costuri mai mici decât cele care ar rezulta în urma unui control fiscal.

Aceste acțiuni de control se înscriu în seria de măsuri anunțate de ANAF pentru creșterea disciplinei fiscale, inclusiv prin utilizarea datelor din sistemul RO e-Factura și fișierele SAF-T, după cum a fost detaliat și în controalele recente asupra firmelor.