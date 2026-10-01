Pe scurt: Medicii de la Spitalul Județean Sibiu transmit femeilor să nu amâne controalele medicale și să acorde atenție oricăror modificări la nivelul sânilor.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu s-a alăturat, joi, 1 octombrie 2026, campaniei globale dedicate Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului de Sân.

Potrivit comunicatului publicat pe Facebook, instituția transmite un mesaj de conștientizare privind importanța prevenției, a controalelor medicale regulate și a diagnosticării precoce a cancerului de sân.

Reprezentanții spitalului atrag atenția că cancerul de sân rămâne una dintre cele mai grave probleme de sănătate pentru femei, iar depistarea timpurie poate crește semnificativ șansele de tratament și recuperare.

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„Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului de Sân este, înainte de toate, un mesaj adresat fiecărei femei: sănătatea trebuie să fie o prioritate. Prevenția și prezentarea la medic atunci când apar semne sau modificări neobișnuite pot face diferența”, a declarat Jr. Robert Fotache, managerul SCJU Sibiu.

Managerul spitalului a subliniat că unitatea medicală urmărește dezvoltarea continuă a serviciilor și asigurarea unui act medical de calitate, centrat pe pacient.

„Le încurajăm pe toate femeile să nu amâne controalele medicale și să acorde atenția cuvenită sănătății lor”, a adăugat acesta.

Dr. Dragoș Popescu, director medical al SCJU Sibiu, a precizat că diagnosticul precoce este esențial în managementul cancerului de sân.

„Consultul medical și investigațiile recomandate de specialiști trebuie privite ca parte a unei conduite responsabile față de propria sănătate. Este important ca femeile să se informeze, să respecte recomandările medicale și să se adreseze medicului atunci când observă modificări la nivelul sânului. Prin colaborarea dintre specialitățile medicale implicate, urmărim să oferim pacientelor un parcurs medical cât mai bine coordonat”, a transmis acesta.

Laurențiu Ghinoiu, director de îngrijiri medicale al SCJU Sibiu, a evidențiat rolul componentelor umane în îngrijirea pacientelor cu cancer de sân:

„Pacienta are nevoie nu doar de tratament și monitorizare, ci și de sprijin, empatie și comunicare pe parcursul întregului proces. Personalul medical și de îngrijire al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu este alături de paciente, cu profesionalism și respect, pentru a le oferi suportul necesar în fiecare etapă a îngrijirii.”

Spitalul transmite tuturor femeilor un mesaj de încurajare: să nu amâne controalele medicale și să nu ignore modificările apărute la nivelul sânilor.

Informarea corectă, prevenția și accesul la servicii medicale sunt pași importanți în lupta împotriva cancerului de sân.

În contextul preocupării pentru sănătatea femeilor, Spitalul Județean Sibiu a derulat și alte campanii dedicate pacienților cu boli cronice, subliniind importanța continuității îngrijirii medicale, după cum a relatat recent Ora de Sibiu.