Ce facem în weekend: începe Sibiu Opera Festival, dar nu ratați concertele cu Adrian Ordean, Compact, ASIA și nici Zilele Recoltei

Primul weekend din octombrie vine cu o agendă bogată de evenimente în Sibiu și în împrejurimi. De la concerte și spectacole de operă, până la expoziții, teatru, drumeții și evenimente în aer liber, sibienii au la dispoziție mai multe variante pentru zilele de 2, 3 și 4 octombrie.

Concert aniversar Adrian Ordean, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”

Un spectacol dedicat muzicii românești va avea loc vineri, 2 octombrie, de la ora 18:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu. Evenimentul este dedicat lui Adrian Ordean și reunește artiști și formații cunoscute publicului român.

Pe scenă vor urca Compact, ASIA, RIFF, Amadeus, Taylor, Dida Drăgan, Dominique Simionescu, Adrian Orlea, Gabi Nicolau, Denise Ordean, Anabelle Bălăceanu, Rodica Popa Comîniciu, Ovidiu Alexandru Stan, Iulia Perpelea, Jessica Maria Cotofană și Domy Music Star.

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Adrian Ordean își sărbătorește 55 de ani de muzică acasă, la Sibiu.

Sibiu Opera Festival: muzică de film la Sala Thalia

Vineri, 2 octombrie, de la ora 19:00, Sala Thalia găzduiește spectacolul „Cinema Italiano da Oscar”, inclus în programul Sibiu Opera Festival 2026.

Muzica marilor filme italiene ajunge pe scena Filarmonicii de Stat Sibiu, într-un spectacol dedicat creațiilor care au făcut istorie pe marele ecran.

Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 19:00, iubitorii operei sunt invitați la Sala Thalia pentru spectacolul „Tosca”, de Giacomo Puccini.

Producția este prezentată de Teatro Goldoni di Livorno, într-o versiune „Opera Lite”, alături de Orchestra Teatro Goldoni di Livorno și Corul Euphonia.

Povestea îi urmărește pe Floria Tosca și Mario Cavaradossi într-o Romă dominată de tensiuni politice, dragoste, gelozie, putere și trădare. Din partitură fac parte celebrele arii „Vissi d’arte” și „E lucevan le stelle”.

Dirijor este Ricardo Casero, iar regia îi aparține lui Guido Zamara.

Biletele costă 120 de lei, iar prețul redus este de 60 de lei pentru elevi, studenți și pensionari.

Mai multe detalii, programul complet și bilete pe: filarmonicasibiu.ro

FOTO ARHIVĂ

Filme noi la Cinema City

Cei care preferă un weekend mai relaxat pot alege unul dintre filmele nou intrate în cinematografe sau o ieșire în natură.

Adăpost, Atlasul Universului, Ce vrăji mai fac fetele 2, Curierul, Fata din nori, Gentle Monster, În inima sălbăticiei, sunt printre cele mai noi filme care pot fi văzute în acest weekend la Cinema City Sibiu.

Drumeții în împrejurimile Sibiului

Sâmbătă, 3 octombrie, iubitorii de natură sunt invitați la o drumeție pe Via Transilvanica, pe traseul dintre Șeica Mică și Brânzeturile Dumnezeiești. Tura va fi ghidată de Nicoleta Ocneriu și le oferă participanților ocazia de a descoperi peisajele de toamnă ale zonei.

Tot sâmbătă, 3 octombrie, este programată o drumeție în Munții Făgăraș, cu traseu spre Măzgavurile și Vf. Șerbota. Tura va fi coordonată de ghidul Radu Zaharie și se adresează celor care vor să petreacă o zi în mijlocul naturii și să descopere peisajele montane de toamnă.

Spectacole pentru cei mici la Teatrul Gong

Și cei mici au opțiuni de petrecere a timpului liber, cu spectacole și ateliere programate la Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”. De exemplu, sâmbătă, 3 octombrie, vor putea vedea spectacolul Jungla, de la ora 11:00, repectiv 12:10.

De asemenea, copiii cu vârste între 6 și 10 ani sunt invitați să descopere lumea artei printr-un atelier dedicat peisajului de toamnă. Activitățile vor avea loc în Sala Studio, sâmbătă, 3 octombrie, de la orele 10:00 și 12:00, precum și duminică, 4 octombrie, la aceleași ore. Detalii aici

Expoziție dedicată ciupercilor, la Muzeul de Istorie Naturală

Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu găzduiește, în perioada 2-31 octombrie 2026, o expoziție temporară dedicată diversității fungice caracteristice sezonului de toamnă.

Expoziția este o ocazie pentru vizitatori să descopere mai multe despre lumea ciupercilor și despre diversitatea acestora în sezonul de toamnă.

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Zilele Recoltei la Șura Culturală

Șura Culturală pregătește, în acest weekend, Zilele Recoltei, cu activități pentru întreaga familie.

Sâmbătă sunt programate ateliere de făcut must, „licu cu varză” și împletit coșuri, iar ziua se va încheia în jurul focului de tabără, cu bulz.

Duminică, 4 octombrie, programul începe cu liturghia duminicală și continuă cu gulaș și prăjituri, un atelier de bonsai și expoziția foto „Atlasul frumuseții”.

Seara se încheie cu foc de tabără și un concert susținut de Moongroove.

Spectacol de viteză la Mediaș

Pentru pasionații de motorsport, weekendul aduce o competiție importantă la Mediaș.

În perioada 3-4 octombrie 2026, municipiul găzduiește cea de-a VII-a etapă a Campionatului Național de Viteză în Coastă (CNVC), cunoscută drept „Cupa Mediașului”.

Competiția se desfășoară pe traseul de 3,1 kilometri de pe Hula Baznei și aduce la start piloți și mașini de competiție.

Citește și: Spectacol de viteză pe Hula Baznei: „Cupa Mediașului” revine în primul weekend din octombrie

Noaptea Albă a Galeriilor, la Sibiu

Sibiu găzduiește și în acest an evenimente dedicate Nopții Albe a Galeriilor, un proiect devenit deja o tradiție în peisajul cultural al orașului.

În cadrul evenimentului, Atelier 17 prezintă expoziția de grup „Behind the Surfaces”, care reunește artiști vizuali din mai multe județe ale țării.

Expoziția explorează întâlnirea dintre arta abstractă și formele ascunse în textura picturilor, prin lucrări realizate din straturi suprapuse de vopsea, scursuri și forme create cu șabloane.

Vernisajul are loc vineri, 2 octombrie, de la ora 18:45, iar intrarea este liberă.

Pe 3 și 4 octombrie, între orele 18:00 și 22:00, sunt programate workshopuri interactive de pictură abstractă colaborativă, „Pune-ți amprenta la NAG 2026”, coordonate de Roxana Coatu și Alina Vasiu.