Controale ANAF la comercianții de mașini second-hand: caută vânzări nefiscalizate și prețuri „micșorate” / foto

Pe scurt: ANAF a început controale ample la firmele de mașini second-hand, analizând stocurile, proveniența și respectarea regimului de TVA. Acțiunea vizează riscurile de evaziune fiscală.

Antifrauda ANAF a demarat la nivel național Acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, o campanie de verificare a firmelor care comercializează sau intermediază mașini second-hand.

Potrivit startupcafe.ro, în prima etapă, inspectorii au selectat 35 de firme cu stocuri de autoturisme evaluate la peste 38 de milioane de euro.

Scopul acțiunii este verificarea modului în care activitatea economică desfășurată de aceste firme este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiar-contabile. Inspectorii Antifraudă analizează concordanța dintre autoturismele existente fizic în parcurile auto și evidențele operatorilor economici, proveniența și circuitul comercial al autoturismelor, precum și achizițiile intracomunitare realizate și modul de declarare a acestora.

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Un alt aspect urmărit este respectarea condițiilor legale pentru aplicarea regimului special de TVA aferent bunurilor second-hand. Inspectorii verifică dacă prețurile de comercializare practicate corespund valorilor înscrise în documentele fiscale și dacă vânzările sunt fiscalizate integral, cu înregistrarea veniturilor aferente.

Un element central al acțiunii ATOM îl reprezintă reconstituirea circuitului economic și fiscal al fiecărui autoturism. Acțiunea vizează riscuri precum nedeclararea integrală a veniturilor, nefiscalizarea unor operațiuni de vânzare, diminuarea valorii declarate a autoturismelor, aplicarea necorespunzătoare a regimului special de TVA, diminuarea nejustificată a marjei comerciale, declararea incorectă a achizițiilor intracomunitare, diferențe între stocul faptic și cel scriptic, precum și utilizarea unor forme de intermediere care nu reflectă realitatea economică a operațiunilor.

Selecția celor 35 de firme s-a făcut pe baza informațiilor fiscale și operative disponibile, dar și a indicatorilor specifici de risc pentru domeniul auto. În analiză au fost luate în calcul volumul autoturismelor oferite spre vânzare raportat la activitatea declarată, nivelul achizițiilor intracomunitare, regimul de TVA utilizat, diferențele dintre informațiile publice privind prețurile și datele fiscale, precum și neconcordanțele privind stocurile și fluxurile comerciale.

„Prin Acțiunea ATOM urmărim să analizăm circuitul real al autoturismelor comercializate pe piața second-hand și să verificăm dacă acesta este reflectat în mod corespunzător din punct de vedere fiscal. Abordarea noastră este una bazată pe trasabilitate: de la autoturismul identificat fizic și documentul de achiziție, până la vânzarea către client și înregistrarea încasării. În acest mod putem identifica în mod eficient eventualele neconcordanțe și riscuri fiscale de neconformare. În același timp, acțiunea urmărește protejarea mediului concurențial și asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru operatorii economici care își îndeplinesc corect obligațiile fiscale”, a transmis Antifrauda ANAF.

În cazul în care inspectorii identifică încălcări ale legislației fiscale, acestea vor fi documentate, iar pentru fiecare caz vor fi dispuse măsuri în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate. Acțiunea ATOM vine în contextul unor controale tot mai frecvente în domeniul auto, după ce ANAF a descoperit recent o fraudă de 26 de milioane de lei cu mașini second-hand.