Senatul a adoptat propunerea legislativă inițiată de deputatul USR Adrian Echert, prin care Poliția va putea interveni și fără o sesizare din partea unei universități în cazurile de vânzare a lucrărilor de licență și doctorat „la cheie”. Votul a fost de 73 voturi PENTRU, 2 ÎMPOTRIVĂ și 29 de ABȚINERI.

Poliția poate acționa din oficiu

Prin propunerea adoptată, este extins mecanismul de sesizare și constatare a acestor fapte. Poliția poate acționa din oficiu sau în urma sesizării oricărei persoane fizice ori juridice și nu va mai depinde exclusiv de sesizarea universităților.

Inițiativa vine în contextul în care, în mediul online, există numeroase oferte pentru redactarea și vânzarea unor lucrări de licență, disertație sau doctorat, unele dintre acestea fiind promovate explicit ca fiind „originale”, „personalizate” sau realizate „la cheie”.

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Adrian Echert: „Vorbim de fapt despre o fraudă”

„Sunt studenți care petrec luni întregi documentându-se, scriind și rescriind lucrarea de licență. E munca lor și e firesc să fie evaluați pentru ea. Nu e drept ca, lângă ei, cineva să prezinte o lucrare cumpărată și să primească o notă pentru munca altcuiva. Când o lucrare se vinde «la cheie» vorbim de fapt despre o fraudă. Cei care fac din asta o afacere trebuie să poată fi sancționați, iar Poliția trebuie să poată interveni fără să aștepte o sesizare din partea universității”, declară deputatul USR Adrian Echert, inițiatorul propunerii legislative.

Ce prevede legea în prezent

În prezent, Legea învățământului superior nr. 199/2023 prevede amenzi de până la 200.000 de lei pentru vânzarea sau cumpărarea unor lucrări științifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licență, de diplomă, de disertație sau de doctorat, atunci când acestea sunt destinate promovării unor evaluări ori susținerii examenelor de finalizare a studiilor.

În forma actuală a legii, angajații Ministerului Afacerilor Interne pot constata contravențiile și aplica sancțiunile la solicitarea motivată a instituției de învățământ superior. Propunerea adoptată de Senat schimbă acest mecanism și permite ca organele de poliție să se autosesizeze sau să fie sesizate de orice persoană fizică ori juridică.

USR consideră că plagiatele și fraudele academice nu pot fi oprite doar prin verificarea lucrărilor după ce acestea au fost prezentate în cadrul unei instituții de învățământ, în condițiile în care piața lucrărilor academice „la cheie” reprezintă una dintre verigile care alimentează acest fenomen.

Ce urmează

Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional.

Adrian Echert anunțase proiectul de lege în luna mai.