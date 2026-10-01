Deputatul sibian Bogdan Trif, atac la Siegfried Mureșan: „Îl consider un trădător de țară"

Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a trecut de votul Parlamentului, obținând 182 de voturi „pentru”, în condițiile în care pentru învestire erau necesare cel puțin 233. Parlamentarii PSD au fost prezenți la ședință, însă nu au participat la vot.

Deputatul PSD de Sibiu Bogdan Trif a reacționat dur după vot și spune că nu ar fi putut susține Cabinetul Mureșan, pe care îl califică drept un „Guvern antiromânesc”. Social-democratul îl atacă direct și pe premierul desemnat, despre care afirmă că îl consideră „un trădător de țară”.

Bogdan Trif își motivează poziția prin opoziția față de continuarea măsurilor de austeritate, introducerea unor noi taxe și politicile despre care susține că ar afecta populația și industria românească. Deputatul sibian îl acuză totodată pe Mureșan că ar fi acționat la Bruxelles împotriva intereselor României în privința fondurilor din PNRR, acuzație formulată de parlamentar în mesajul său public.

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Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“GUVERNUL ANTIROMÂNESC AL LUI SIEGFRIED MUREȘAN A PICAT ÎN PARLAMENT!

Doar 182 de voturi “pentru”!

Nu am votat și nu aș fi putut vota un Guvern antiromânesc, cu un premier desemnat pe care îl consider un trădător de țară, care și-a propus să continue politica de sărăcire a populației și de distrugere a industriei românești.

Nu am votat pentru continuarea austerității. Nu am votat pentru noi taxe și poveri puse pe umerii românilor. Nu am votat pentru ca salariații, pensionarii, familiile și firmele românești să plătească din nou factura unor politici care au lovit în nivelul de trai și în economie.

Nu putem accepta ca România să fie condusă împotriva intereselor propriilor cetățeni.

Nu putem accepta distrugerea industriei românești.

Nu putem accepta ca românii să fie sărăciți pentru a acoperi eșecurile unor guvernări incapabile să producă dezvoltare.

Și, evident, nu puteam să votez ca prim ministru care în loc să lupte pentru țara noastră la Bruxelles, a făcut exact opusul, prin încercarea de a bloca alocarea unei tranșe de bani din PNRR!

Siegfried Mureșan a venit în Parlament cerând voturi pentru continuarea aceleiași direcții. Nu le-a primit. Guvernul său a picat!

România are nevoie de un Guvern care să lucreze pentru România și pentru români. Care să creeze locuri de muncă, să susțină capitalul românesc, industria și investițiile și să readucă economia pe creștere.

Votul meu a fost categoric: NU unui Guvern antiromânesc! România și românii trebuie să fie pe primul loc!“ a transmis Deputatul PSD Sibiu – Trif Bogdan Gheorghe