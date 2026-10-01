Pe scurt: Spectacolele Teatrului Gong ajung pe scenele din Iași și București, aducând reinterpretări moderne ale unor povești clasice pentru copii.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu începe luna octombrie cu două participări la festivaluri de profil din România.

Spectacolul „Ursul păcălit de vulpe” va fi prezentat vineri, 2 octombrie 2026, de la ora 10:30, pe scena Teatrului „Luceafărul” din Iași, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr.

O săptămână mai târziu, pe 8 octombrie 2026, „Povestea Regelui Lear” va fi jucată la Teatrul „Ion Creangă” din București, la orele 10:00 și 18:00, în cadrul Festivalului „100, 1.000, 1.000.000 de povești”.

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Managerul Teatrului Gong, Adrian Tibu, a declarat: „Cele două invitații aduc în fața publicului două formule artistice diferite, unite însă de aceeași preocupare: reinterpretarea unor texte clasice prin limbajul teatrului contemporan al animației. Sibiul are un destin frumos cu o vizibilitate tot mai mare și în rândul creatorilor pentru dezvoltarea publicului tânăr.”

Montarea „Ursul păcălit de vulpe” readuce pe scenă basmul clasic al lui Ion Creangă, publicat în 1880, sub regia și dramaturgia Évei Lábadi Megyes. Spectacolul păstrează umorul și comicul textului original, dar introduce și scene noi, care evidențiază istețimea vulpii și dinamica relațiilor dintre animalele sălbatice din pădure. Într-un univers plin de ispite și capcane, lăcomia atrage consecințe neașteptate, iar cei care caută câștiguri fără efort pot ajunge înșelați. Vulpea, cu inteligența și dibăcia sa, îl învață pe urs o lecție despre discernământ și aparențe înșelătoare.

Distribuția îi reunește pe Jeno Major, Claudia Stühler, Angela Páskuy, Adrian Prohaska și Dominik Stühler. Scenografia este semnată de Dió Zoltán, păpușile de Judit Komlódi, iar muzica de Cári Tibor. Spectacolul are o durată de aproximativ 40 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta peste 7 ani.

„Povestea Regelui Lear” propune o întâlnire între teatrul elisabetan și universul copiilor de astăzi, într-o adaptare semnată de Eliza Păuna și regizată de Ramona Iacob. Povestea pornește de la Cordelia, o fetiță din prezent care trebuie să învețe o poezie pentru serbarea școlară. Emoțiile și dorința de a-și impresiona tatăl o copleșesc, iar Jester, prietenul ei imaginar inspirat de bufonul shakespearian, o poartă într-o călătorie prin timp și imaginație. Astfel, spectacolul devine o reinterpretare a piesei „Regele Lear”, abordând teme precum iubirea, orgoliul și puterea cuvintelor.

Din distribuție fac parte Eliza Păuna și Gabriel Muncuș. Scenografia este realizată de Gabi Albu, păpușile de Remus Gabor, muzica de Bogdana Dima, iar lighting design-ul de Alexandros Raptis. Spectacolul durează aproximativ 50 de minute și este recomandat copiilor cu vârsta peste 6 ani.

Teatrul Gong Sibiu este o instituție publică de spectacole aflată sub autoritatea Consiliului Local Sibiu și a Primăriei Municipiului Sibiu. În această perioadă, teatrul derulează și alte proiecte dedicate copiilor, precum ateliere de desen și proiecții de scurtmetraje de animație sau noi producții prezentate la început de stagiune.