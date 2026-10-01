Pe scurt: Un truc simplu de întreținere a caloriferelor te poate ajuta să economisești bani la încălzire. Află cum să verifici și să aerisești corect instalația.

Înainte de a porni încălzirea pentru sezonul rece, specialiștii recomandă să verifici starea caloriferelor și să le aerisești dacă este nevoie.

Potrivit Libertatea, acumularea de aer în instalație poate duce la încălzirea neuniformă a caloriferelor și la creșterea consumului de energie fără ca temperatura dorită să fie atinsă în cameră.

În sistemul de încălzire circulă apă, dar în timp se poate acumula aer, mai ales în partea superioară a caloriferului. Semnele prezenței aerului sunt ușor de observat: partea de jos a caloriferului este caldă, în timp ce partea de sus rămâne rece sau se încălzește greu. De asemenea, pot apărea zgomote asemănătoare cu bolborositul apei. Organizația germană de protecție a consumatorilor Verbraucherzentrale explică faptul că aceste sunete indică prezența aerului în instalație.

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Un calorifer care nu funcționează eficient poate determina locatarii să ridice inutil temperatura de pe termostat, ceea ce duce la consum suplimentar de energie. Pentru o primă verificare nu sunt necesare aparate speciale: pornește încălzirea, lasă caloriferul să se încălzească și verifică temperatura în mai multe puncte. Dacă un calorifer este complet rece, în timp ce celelalte funcționează normal, cauza poate fi alta.

Pentru aerisierea unui calorifer obișnuit ai nevoie, de regulă, de o cheie de aerisire, un recipient mic și o cârpă. Procedura este simplă: deschide ventilul de aerisire și lasă aerul să iasă complet până când începe să curgă doar apă fierbinte. După aerisire, este important să verifici presiunea instalației de încălzire, atât înainte, cât și după operațiune. Dacă presiunea a scăzut prea mult, poate fi necesară completarea cu apă.

Aerisirea caloriferelor poate contribui la eficientizarea sistemului de încălzire, însă economiile variază în funcție de tipul clădirii, izolație, temperatura setată, sursa de încălzire, starea instalației și cantitatea de aer acumulată. Unele estimări din domeniul eficienței energetice indică economii de câteva procente atunci când instalația este întreținută corect. Pentru anumite sisteme, simulările citate de co2online arată o creștere a eficienței de peste 10% prin aerisire permanentă, dar o aerisire periodică are un efect mai redus.

Experții recomandă să nu acoperi caloriferul cu perdele sau draperii și să păstrezi mobila la cel puțin 30 de centimetri distanță, pentru ca căldura să se răspândească eficient în cameră. Aceste măsuri pot contribui la o factură mai mică la încălzire, mai ales în contextul scumpirilor anunțate pentru iarna anului 2026.

Probleme legate de calorifere și instalații de încălzire au fost semnalate și în alte contexte, subliniind importanța întreținerii regulate.