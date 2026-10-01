Pe scurt: Habibi a fost eliminat din MasterChef 2026 după o probă dificilă, însă experiența sa continuă la Sibiu, unde conduce bucătăria Blur.

Mohannad Zaid, cunoscut publicului drept Habibi, a fost eliminat din competiția „MasterChef România” 2026 în ediția difuzată ieri, miercuri, 30 septembrie 2026. Proba sub presiune a fost una dintre cele mai dificile de până acum, iar avantajul acordat unor concurenți a schimbat radical parcursul celorlalți. Habibi gătește acum la Blur în Sibiu!

Habibi, eliminat după o probă sub presiune cu ingrediente impuse

Ediția a început cu o surpriză pregătită de Gina Pistol: sub câteva farfurii se aflau bilețele cu mesajul „Avantaj”. Rareș, Maria, Ema, Giani și Adrian au descoperit aceste bilețele și au intrat într-o probă contracronometru, având la dispoziție doar 10 minute pentru a pregăti un sos de brânză. Dintre aceștia, doar Rareș, Maria, Giani și Adrian au reușit să obțină statutul de concurenți VIP, primind acces exclusiv la un raft secret din cămară.

În următoarea etapă, concurenții VIP au avut puterea de a influența direct testul sub presiune. Fiecare dintre ei a ales câte trei ingrediente pentru un alt concurent, obligându-i astfel să-și regândească planurile pentru desertul pe care trebuiau să-l pregătească. De exemplu, Ema a primit de la Maria mere, migdale și afine, reacționând cu surprindere: „Ce ai avut, fată, cu mine?”.

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Un moment special al serii a fost revenirea Georgianei Ene, câștigătoarea sezonului 9, în bucătăria MasterChef. Înainte de începerea testului sub presiune, Gina Pistol a anunțat că „tot balconul coboară”, iar Georgiana a pregătit un desert inspirat de gastronomia thailandeză – o reinterpretare a celebrului mango sticky rice.

Concurenții au avut la dispoziție 45 de minute pentru a realiza un desert care să conțină un sos, un crumble și un fruct, folosind ingredientele impuse de colegii VIP. Presiunea timpului și dificultatea ingredientelor au făcut ca această probă să fie una dintre cele mai solicitante din concurs.

La final, în fața chefilor au ajuns Ema, Mohannad Zaid „Habibi” și Andrei Rimmel „Zen”. Deși aspectul farfuriei lui Zen a ridicat semne de întrebare, gustul a fost apreciat de chefi, iar chef Florin Dumitrescu a declarat: „E foarte plăcut, foarte exotic! E extraordinar”. Zen a fost salvat, însă pentru Habibi, ingredientele primite de la Rareș au făcut diferența, iar acesta a fost eliminat din competiție.

Habibi gătește acum la Blur, în Sibiu

Chiar dacă parcursul său la MasterChef România s-a încheiat, povestea lui Mohannad Zaid continuă la Sibiu, unde este Head Chef la Blur. Tânărul arhitect din Abu Dhabi, ajuns bucătar la Sibiu, impresionează prin experiența sa internațională, care se regăsește în preparatele pregătite aici. „Ne bucurăm foarte mult că Mohannad, pe care îl știe multă lume drept Habibi, a înțeles și rezonat foarte repede cu conceptul nostru. Este Head Chef-ul Blur și aduce în bucătăria noastră propria lui poveste, experiență și perspectivă asupra gastronomiei”, se arată în articolul dedicat de Ora de Sibiu. Detalii despre activitatea sa la Sibiu pot fi citite aici.

Show-ul MasterChef România continuă în fiecare marți și miercuri, de la ora 20:30, la PRO TV și poate fi urmărit în avans pe VOYO.