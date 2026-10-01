Pompierii au intervenit joi seară, pe raza localității Copșa Mică, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată. Aproximativ 10 hectare de vegetație au ars.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Departamentului de Pompieri Mediaș, cu o autospecială de stingere încadrată cu patru cadre militare. Aceștia au fost sprijiniți de SVSU Copșa Mică și de Ocolul Silvic Mediaș.

„Pompierii militari din cadrul Departamentului de Pompieri Mediaș au intervenit pe raza localității Copșa Mică pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată. Pompierii au acționat cu o autospecială de stingere încadrată cu patru cadre militare pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. Pompierii au fost sprijiniți de către SVSU Copșa Mică și de către Ocolul Silvic Mediaș. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost foc deschis în spații deschise. Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, a transmis ISU Sibiu.

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Cauza probabilă a incendiului este utilizarea focului deschis în spații deschise. Nu au fost înregistrate victime.