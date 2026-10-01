UPDATE, ora 21:47: Incendiul este localizat și nu mai există risc de propagare la clădirile învecinate, confirmă ISU Sibiu. „Se lucrează pentru stingerea incendiului”, precizează pompierii, misiunea fiind în desfășurare.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Un incendiu a izbucnit joi seară, pe strada Ciocârliei din municipiul Mediaș, și se manifestă la două case de locuit alăturate, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

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La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și un echipaj SMURD.

„Pompierii militari sibieni intervin de urgență pe strada Ciocârliei din municipiul Mediaș la un incendiu. La fața locului sunt mobilizate patru autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de primă intervenție și comandă și un echipaj SMURD. Incendiul se manifestă la două case de locuit alăturate pe o suprafață de aproximativ 200 mp. Se intervine pentru limitarea extinderii incendiului și lichidare”, a transmis ISU Sibiu.

Misiunea pompierilor este în desfășurare. Revenim cu detalii!