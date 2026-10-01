Un incendiu puternic a izbucnit, joi seara, la o hală unde sunt sortate și reciclate deșeuri, în Șura Mică.

UPDATE ora 00:05

Incendiul este localizat, în aceste momente nu mai există pericol de propagare.

„În continuare incendiul se manifestă cu flacără și degajări de fum. Peste 80 de pompieri lucrează pentru stingerea focului. Misiunea este în desfășurare, vom reveni cu date”, transmite ISU Sibiu.

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UPDATE ora 23:11

Pentru gestionarea cât mai optimă a intervenției la fața locului a fost operaționalizat un punct de comandă mobil, încadrat cu personalul Grupei Operative.

„Incendiul se manifestă la o cantitate însemnată de mase plastice. Se lucrează pe mai multe sectoare pentru limitarea extinderii incendiului. Misiunea este în desfășurare și este una de lungă durată”, spun reprezentanții ISU Sibiu.

UPDATE ora 22:28

Din cauza cantității foarte mari de deșeuri forțele de intervenție sunt suplimentate cu încă două autospeciale de stingere din cadrul ISU Brașov.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu la o hală de sortare a deșeurilor lângă Sibiu: a fost emis Ro-Alert — VIDEO 6

UPDATE ora 22:19

Din cauza degajărilor mari de fum, s-a transmis mesaj de avertizare Ro-Alert pentru locuitorii din zonă.

Forțele de intervenție sunt suplimentate cu încă o autospecială de stingere, o autospecială CBRN, precum și două autospeciale de stingere și o autospecială cu roboți din cadrul ISU Mureș.

„In urma recunoașterii efectuate de pompieri la fața locului, incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 700 mp. Se lucrează pentru limitarea extinderii incendiului și pentru localizare”, spune Marcu Raluca, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu la o hală de sortare a deșeurilor lângă Sibiu: a fost emis Ro-Alert — VIDEO 5

UPDATE ora 22:15

Flăcările puternice se văd din depărtare, din mai multe cartiere ale municipiului Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu puternic lângă Sibiu: arde o hală de sortare a deșeurilor — VIDEO 4

Locuitorii din municipiul Sibiu avertizează că, pe Calea Șurii Mici, se resimte miros puternic de fum.

ȘTIREA INIȚIALĂ

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu puternic lângă Sibiu: arde o hală de sortare a deșeurilor — VIDEO

Pompierii sibieni au intervenit de urgență în localitatea Șura Mică pentru stingerea unui incendiu care se manifestă hala unui operator de sortare-reciclare deșeuri.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu puternic lângă Sibiu: arde o hală de sortare a deșeurilor — VIDEO 3

„La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere, o autocisternă, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție. Din primele informații incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 200 mp”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu puternic lângă Sibiu: arde o hală de sortare a deșeurilor — VIDEO 2

Sursa video: Info trafic Sibiu / WhatsApp

Misiunea este în dinamică, revenim cu date.