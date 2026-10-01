Cei trei inculpați acuzați că l-au omorât pe omul de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner, nu vor să fie judecați pentru omor calificat, ci pentru tâlhărie urmată de moartea victimei. Magistrații urmează să se pronunțe luna viitoare.

Cosmin Zuleam, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae sunt cei trei bărbați acuzați că l-au omorât pe Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu. În primă instanță, Zuleam a fost condamnat la 33 de ani închisoare, pe când ceilalți doi au primit detențiune pe viață. De când dosarul s-a mutat la Curtea de Apel Alba Iulia, inculpații au încercat în repetate rânduri să demonstreze că nu au intenționat să îl omoare pe Kreiner, ci doar să îl jefuiască. Instanța le-a respins însă fiecare probă și cerere.

Asta s-a întâmplat și la ședința de judecată din 28 septembrie când, potrivit Alba24.ro, avocații celor trei inculpați au încercat să aducă în instanță o probă nouă, reprezentantă de o înregistrare în care mai multe persoane dezvăluie că i-ar fi oferit pontul lui Cosmin Zuleam pentru a intra în casa lui Kreiner. În sală s-au aflat mai multe persoane, care au vrut să depună mărturie cu privire la identitatea celor care apar în înregistrare. Magistrații au respins însă această probă, motivând că „instanța de judecată se raportează doar la limitele sesizării instanței”, mai arată sursa citată.

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Tot la ședința din 28 septembrie, inculpații au cerut să fie schimbată încadrarea juridică și să fie judecați pentru tâlhărie urmată de moartea victimei, în loc de omor calificat, potrivit Alba24.ro. Magistrații urmează să dea curând o pronunțare, următoarea ședință fiind stabilită pentru data de 9 noiembrie.

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Adrian Kreiner a murit în noiembrie 2023, după ce a fost tâlhărit în propria casă din Sibiu de către trei indivizi mascați care l-au supus unor violențe extreme pentru a sustrage bunuri de valoare. Concubina acestuia, Adriana Viliginschi, se afla tot în interiorul vilei în momentul atacului, dar s-a ascuns într-un dulap. Ea este parte civilă în acest dosar, însă este arestată preventiv pentru complicitate la o altă crimă. Ea și-ar fi ajutat prietena, pe Amiana Paștină, să își omoare mama. Reamintim că aceasta din urmă s-a sinucis, în mai, în arest. (DETALII AICI)