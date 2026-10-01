Căpitanul Interului Sibiu, Ionuț Bărculeț așteaptă o victorie vineri (ora 18.00), pe ”Municipal”, în meciul cu CSO Teleajenul Vălenii de Munte.

Inter Sibiu e pe val după două victorii consecutive care au propulsat echipa pe locul 3 în seria de Liga 3. Vineri, de la ora 18.00, pe Municipal, Inter are parte de un nou joc atractiv, cu Teleajenul Vălenii de Munte, care ocupă locul 2 în clasament.

Mijlocașul Ionuț Bărculeț subliniază ascensiunea din jocul echipei, care crește de la joc la joc. ”Încercăm să câștigăm cu Teleajenul, evoluăm pe Municipal, jucăm pentru noi, dar și pentru fanii echipei noastre, pe care vrem să îi facem fericiți. Un obiectiv personal este să jucăm în play-off, la cum văd că echipe crește de la antrenament la antrenament și de la meci la meci, cred că este realizabil. Urmează o lună cu meciuri grele, contra altor echipe care vor în play-off, precum Corona, Mediaș sau Câmpulung, sunt teste tari și vom vedea după unde suntem. Dar, în seria aceasta, oricine poate bate pe oricine” a spus Ionuț Bărculeț.

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Foto: Inter Sibiu

Mijlocașul echipei sibiene a explicat și ”explozia” Interului din ultimele două partide. ”Echipa s-a format mai greu în vară, acum ne știm mai bine, încep să se lege relații de joc, am devenit prieteni între noi și ne ajutăm unii pe alții pe teren. Golurile vin pe trendul acesta, de creștere al echipei datorată coeziunii grupului.”

”Cu ei în defensivă am și eu siguranță”

Cei trei ”veterani” de la Inter, Bărculeț, Stoica și Bejan au și rolul de a asigura echilibrul în teren, dar și de a crește ”mânjii” echipei. ”Stoica și Bejan sunt băieți extraordinari, care ne ajută foarte mult. Pe lângă valoarea lor, sunt și oameni extraordinari, ne ajută și fotbalistic și uman. Eu, ca mijlocaș, am mult mai multă încredere cu ei în defensivă” a mai punctat căpitanul Interului pentru Ora de Sibiu.

Ionuț Bărculeț este cel mai vechi jucător al Interului, pentru care este pe teren din 2022, când echipa era la județ.