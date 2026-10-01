Pe scurt: Italia schimbă regulile în școli: vălul islamic este interzis, iar elevii străini care nu vorbesc italiană nu pot depăși 30% dintr-o clasă.

Interdicția acoperirii feței a intrat în vigoare în toate școlile din Italia, după ce președintele Sergio Mattarella a semnat un decret emis de guvernul condus de Giorgia Meloni, potrivit Agerpres.

Decretul prevede că fețele elevilor trebuie să poată fi recunoscute, ceea ce duce la interzicerea vălurilor islamice precum burqa și niqab în instituțiile de învățământ.

Totodată, începând cu anul școlar 2027-2028, va fi aplicată o cotă de 30% pentru elevii străini care nu stăpânesc suficient limba italiană, în prima clasă la toate nivelurile de învățământ. Această cotă se referă la copiii care nu dețin cetățenia italiană, nu s-au născut în Italia și nu au frecventat o grădiniță italiană timp de cel puțin doi ani. Pentru școlile secundare, elevii trebuie să fi urmat o școală italiană cel puțin trei ani pentru a nu intra sub incidența acestei cote.

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Decretul mai stabilește că părinților care întâmpină dificultăți semnificative de comunicare în limba italiană li se poate solicita să urmeze cursuri de limbă, dacă nu pot comunica adecvat cu școala copilului.

Măsurile au fost introduse prin decret de urgență și trebuie aprobate de parlament

Măsurile au fost introduse prin decret de urgență și trebuie aprobate de parlamentul italian în termen de 60 de zile, altfel își vor pierde valabilitatea. Giorgia Meloni a anunțat aceste măsuri în luna septembrie, iar decretul a fost aprobat de guvern la scurt timp după aceea.

Meloni conduce din 2022 o coaliție formată din trei partide de extremă dreaptă și conservatoare, după o campanie electorală în care a promis o linie dură împotriva migrației. Partidul său, Frații Italiei, se menține în fruntea sondajelor înaintea alegerilor așteptate în 2027. Totuși, coaliția se confruntă cu presiuni din partea noii formațiuni Viitorul Național, condusă de fostul general Roberto Vannacci, care promite o politică și mai strictă în privința migrației.