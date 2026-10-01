Pe scurt: Managerul, directorul medical și directorul de îngrijiri de la Spitalul Județean Sibiu au mulțumit medicilor pentru profesionalism și dedicare, subliniind rolul lor esențial în viața pacienților.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a marcat Ziua Internațională a Medicului, joi, 1 octombrie 2026, printr-un mesaj public adresat tuturor medicilor, în care conducerea instituției și-a exprimat recunoștința pentru activitatea acestora.

Potrivit postării oficiale, mesajul a fost semnat de managerul spitalului, directorul medical și directorul de îngrijiri medicale.

Managerul spitalului, jr. Robert Fotache, a subliniat importanța profesiei medicale și sacrificiile pe care le implică aceasta:

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„Astăzi celebrăm oamenii care aleg să fie alături de semeni în momentele în care aceștia au cea mai mare nevoie de sprijin. Munca medicului înseamnă profesionalism, responsabilitate, empatie și, de multe ori, sacrificii personale. Le mulțumesc tuturor medicilor din cadrul SCJU Sibiu pentru implicarea și dedicarea de care dau dovadă zi de zi.”

Mesajul directorului medical, dr. dr. Dragoș Popescu

Directorul medical, dr. Dragoș Popescu, a evidențiat faptul că profesia medicală presupune o pregătire continuă și asumarea unor decizii cu impact major asupra sănătății pacienților:

„Profesia medicală presupune permanentă pregătire, responsabilitate și puterea de a lua decizii importante pentru sănătatea și viața pacienților. Este o profesie care se construiește prin cunoaștere, experiență și, mai ales, prin respect față de pacient. Le transmit tuturor colegilor medici aprecierea mea și întreaga recunoștință pentru munca pe care o desfășoară.”

Directorul de Îngrijiri Medicale, Laurențiu Ghinoiu, a transmis la rândul său un mesaj de mulțumire:

„În fiecare zi, medicii contribuie prin competență și dedicare la îngrijirea și recuperarea pacienților. În spatele fiecărui diagnostic, al fiecărui tratament și al fiecărei decizii medicale se află responsabilitate și preocupare pentru oameni. Vă mulțumim pentru profesionalismul și implicarea dumneavoastră.”

Conducerea spitalului a transmis urări de sănătate, putere și împliniri profesionale și personale tuturor medicilor, dorindu-le cât mai multe motive de bucurie în activitatea pe care o desfășoară pentru binele pacienților.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a subliniat că, prin activitatea lor, medicii contribuie esențial la sănătatea comunității și la recuperarea pacienților. În contextul Zilei Internaționale a Medicului, instituția a reiterat importanța colaborării și a respectului față de cadrele medicale.

Medicii din Sibiu sunt implicați în numeroase campanii de prevenție și informare, precum cele dedicate sănătății femeilor sau afecțiunilor respiratorii, după cum reiese și din inițiativele recente ale spitalului, cum ar fi campania pentru depistarea cancerului de sân.