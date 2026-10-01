LEPAS a ajuns oficial în România. Cel mai mare showroom al brandului din Europa a fost inaugurat la Sibiu / foto video

O nouă marcă auto își începe aventura în România, iar punctul de plecare este Sibiul. Miercuri seară, 30.09.2026, grupul Materom a inaugurat primul showroom LEPAS din țară, care potrivit reprezentantilor chinezi este și cel mai mare showroom al brandului din Europa. Evenimentul a fost mai mult decât o lansare auto: pentru familia Baciu, momentul a fost prezentat ca o bornă importantă într-o poveste de business începută în urmă cu 33 de ani.

În urmă cu doar șapte luni, reprezentanții Materom făceau prima vizită la Wuhu, în China, pentru a vedea fabrica și automobilele noului brand. Miercuri seară, aceleași mașini au fost prezentate la Sibiu, într-un showroom pregătit pentru debutul LEPAS pe piața românească. „Nu ne-am fi gândit atunci că atât de repede vor ajunge în România”, a povestit Rodica Baciu, reprezentanta grupului Materom, în deschiderea evenimentului.

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▶ Vezi pagina acestui video: LEPAS a ajuns oficial în România. Cel mai mare showroom al brandului din Europa a fost inaugurat la Sibiu — VIDEO

De la prima întâlnire cu producătorul și până la inaugurarea showroomului au urmat, spune aceasta, „nopți și zile lungi de muncă, întâlniri, discuții, ședințe, călătorii. Un adevărat maraton la care echipa noastră a participat”.

Rezultatul acelui maraton a fost prezentat miercuri seară, la Sibiu. „Pentru noi, cei de la Materom și pentru noi, familia Baciu, acest moment este mai mult decât deschiderea unui showroom, este materializarea unui vis, a unei viziuni în spatele căreia a fost o muncă titanică, făcută împreună cu o echipă extraordinară”, a mărturisit Rodica Baciu.

Matei Baciu: „Nu noi am reușit, ci Dumnezeu a reușit prin noi”

Unul dintre cele mai personale momente ale serii a fost discursul lui Matei Baciu, care a ales să vorbească despre începuturile familiei în business și despre credința care, spune el, a stat în spatele parcursului companiei. „În ultimii 15 ani m-a preocupat foarte mult un domeniu care ține de suflet, care ține de viața spirituală. Eu sunt și pastor și păstoresc patru biserici în județul Mureș”, a spus Matei Baciu.

Acesta a povestit că începuturile companiei nu au fost lipsite de incertitudini și că, în momente în care cei din jur nu le dădeau prea multe șanse, familia a continuat să meargă înainte. „Am fost foarte ambițioși, și eu, și Rodica, și am încercat să facem lucruri mari, chiar dacă posibilitățile noastre erau atât de reduse încât, din punct de vedere uman, din punct de vedere logic, nu demonstra că noi vom reuși. De fapt, dragii mei, nu noi am reușit, ci Dumnezeu a reușit prin noi”, a spus acesta.

De la piese auto la importul unui nou brand

Grupul Materom are o istorie de peste trei decenii. Activitatea a pornit în zona transportului de marfă, apoi compania s-a extins în distribuția de piese auto și, ulterior, în zona comercializării de automobile.

Astăzi, grupul are peste 26 de depozite regionale și un centru logistic la Târgu Mureș. Potrivit datelor prezentate în cadrul evenimentului, anul trecut compania a depășit 2.300 de unități vândute și a încheiat anul cu o cifră de afaceri de 322 de milioane de euro.

LEPAS este un brand originar din China, parte a ecosistemului Chery, iar România este inclusă în planul de dezvoltare internațională al mărcii.

„Materom trece la un alt nivel”

Pentru Materom, lansarea LEPAS înseamnă și intrarea într-o nouă etapă. Grupul, cunoscut în special pentru activitatea din zona pieselor auto și pentru experiența acumulată în industria auto, devine importator al unei noi mărci pentru România.

„Materom, acel jucător cunoscut de pe piața pieselor auto și apoi activ în vânzarea de diferite mărci de autoturisme din România, trece la un alt nivel și devine importator pentru o marcă nouă pentru România”, a spus Rodica Baciu.

În spatele proiectului se află o afacere de familie construită în peste trei decenii. Compania are în prezent peste 1.000 de angajați, iar reprezentanții familiei Baciu au vorbit în timpul serii nu doar despre cifre, ci și despre modul în care au ajuns să construiască businessul împreună.

LEPAS L8, primul model prezentat românilor

Vedeta serii a fost LEPAS L8, primul model disponibil pe piața românească. Modelul a fost prezentat dealerilor în cadrul unei sesiuni dedicate experienței de produs și instruirii. Reprezentanții LEPAS au vorbit despre spațiul interior și nivelul de echipare, modelul fiind prezentat inclusiv ca o opțiune pentru familii.

Pentru lansare a fost pregătită și campania „Fii printre primii 100”, destinată primilor clienți. Oferta prezentată la eveniment include avantaje financiare, un cadou de bun venit și o facilitate de finanțare cu dobândă de 0,99%, în condițiile campaniei. Prețul de campanie anunțat pentru L8 este de 49.500 de euro, cu TVA inclus.

Opt puncte pe harta României și alte deschideri pregătite

La momentul evenimentului de la Sibiu, rețeaua LEPAS din România avea deja opt puncte active.

Primele șase parteneriate au fost anunțate în luna august, cu prezențe în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov și Sibiu. Ulterior, au fost adăugați alți doi parteneri. „Dacă privim harta, avem o acoperire în întreaga țară”, a fost mesajul transmis în cadrul prezentării.

Planurile prevăd încă patru puncte până la finalul anului, iar pentru 2027 este urmărită continuarea extinderii rețelei.

Strategia nu se rezumă însă la numărul de showroomuri. Reprezentanții Materom spun că noua rețea trebuie să fie însoțită de standarde ridicate în ceea ce privește experiența clientului, vânzarea și serviciile post-vânzare.

Ce urmează după L8

Planul de lansare pregătit pentru România este mai amplu. În perioada următoare sunt așteptate primele automobile LEPAS L6, iar în ianuarie ar urma să fie deschise comenzile pentru L4, în variante plug-in hybrid și complet electric.

Pentru trimestrul al treilea sunt anunțate alte două modele: un SUV de dimensiuni mari și un hatchback de dimensiuni mai mici.

Mesajul transmis dealerilor a fost că lansarea unui brand nu trebuie privită doar prin prisma primului model comercializat. „Un brand nu se judecă doar după ce se vinde astăzi, în prezent, ci și după ceea ce oferă viitorul”, a fost ideea prezentată în cadrul evenimentului.

„Ne dorim să aducem confort și eleganță”

Pentru familia Baciu, proiectul LEPAS este prezentat nu doar ca o oportunitate comercială, ci și ca un angajament față de parteneri și clienți.

„Ne dorim să aducem prin acest nou brand confort, eleganță, tehnologie, o experiență nouă. Nu vrem să dezamăgim nici partenerii noștri din China, să nu fie dezamăgiți nici dumneavoastră, ca și clienți, pentru că vrem să lucrăm corect. Vrem să lucrăm cu frică de Dumnezeu și cu mare respect pentru oameni și mai ales pentru generațiile următoare”, a spus Rodica Baciu.

Evenimentul de la Sibiu s-a încheiat într-o atmosferă festivă, după discursuri, prezentarea modelului L8 și momente artistice.

Pentru LEPAS, a fost debutul oficial în România. Pentru Materom și familia Baciu, însă, inaugurarea showroomului a avut o semnificație mai largă: după 33 de ani de business, compania își asumă un nou rol pe piața auto românească, ca importator al unui brand care își începe acum povestea în țara noastră.

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