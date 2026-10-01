Pe scurt: Reducerea accizei la motorină cu 25% continuă până la jumătatea lunii octombrie 2026. Măsura vizează limitarea impactului scumpirilor asupra populației și economiei.

Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri, 30 septembrie 2026, că va menține reducerea temporară a accizei la motorină cu 25% pentru perioada 1–15 octombrie 2026.

Decizia vine în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026, potrivit Mediafax.

Potrivit Ministerului Finanțelor, această măsură continuă intervenția aplicată anterior și reflectă menținerea presiunilor pe piața carburanților. Mecanismul de ajustare a accizei este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele negative asupra populației și economiei.

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„Reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri

„Reducerea de 25% reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 1–15 octombrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va rămâne de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Analiza pentru prima jumătate a lunii octombrie arată o variație procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de +63,70%, în timp ce variația procentuală a prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +35,01%.

Aceste date au stat la baza deciziei de a menține reducerea accizei la nivelul de 25% pentru perioada 1–15 octombrie 2026.

Ministerul Finanțelor a precizat că intervenția urmărește să limiteze efectul de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în sectoarele de transport și logistică, cu impact direct asupra costurilor din economie și asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 funcționează dinamic, cu reevaluarea indicatorilor de piață la fiecare două săptămâni.

Autoritățile române vor continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, pentru a adapta măsurile în funcție de situația pieței. Pentru detalii despre deciziile anterioare privind acciza la motorină, puteți consulta și articolul Vești pentru șoferii cu mașini diesel: acciza la motorină rămâne redusă deocamdată.