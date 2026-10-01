Pe scurt: Nicușor Dan respinge participarea AUR la guvernare și convoacă partidele la consultări pentru desemnarea unui nou premier. Decizia vine după eșecul guvernului Mureșan în Parlament.

Nicușor Dan, președintele României, a anunțat că AUR nu îndeplinește condițiile pentru a intra la guvernare, invocând necesitatea menținerii unei direcții pro-occidentale și a stabilității financiare.

Declarațiile au fost făcute miercuri seara, 30 septembrie 2026, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate în Cehia, potrivit Mediafax.

„Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat și mandatul acesta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României”, a declarat Nicușor Dan, răspunzând unei întrebări despre posibilitatea ca AUR să participe la guvernare.

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El a subliniat că prezența AUR la guvernare ar afecta relațiile României cu partenerii externi, atât pe zona de securitate, cât și în raport cu Uniunea Europeană.

„Din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții, o prezență AUR la guvernare ar afecta relațiile cu partenerii noștri și pe partea de securitate, și pe partea de UE. România nu-și permite asta în momentul acesta”, a precizat președintele.

Tot miercuri, Nicușor Dan a făcut primul anunț după votul din Parlament privind guvernul propus de Siegfried Mureșan. Șeful statului a transmis că nu va dizolva Parlamentul pentru a declanșa alegeri anticipate, ci va organiza noi consultări cu partidele parlamentare și va face o nouă desemnare de premier.

„Cred că a fost un pas necesar ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni să înțelegem că este nevoie de consens în politică. În aceste condiții voi convoca partidele la Palatul Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a explicat Nicușor Dan, adăugând că România își va păstra direcția pro-europeană.

Guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan a fost respins miercuri, 30 septembrie 2026, în Parlament. La votul de învestitură, cabinetul Mureșan a obținut doar 182 de voturi „pentru”, cu 51 de voturi sub pragul minim de 233 necesare pentru învestire. Parlamentarii PSD și AUR au boicotat procedura, lipsind din sală sau refuzând să voteze. AUR boicotează audierea miniștrilor Guvernului Mureșan: Suspendarea lui Nicușor Dan e din nou pe masă.

Președintele a reiterat că va continua consultările cu partidele parlamentare pentru a găsi o soluție de guvernare care să asigure stabilitatea politică și economică a țării. El a subliniat că România nu își poate permite să se abată de la parcursul european și de la parteneriatele strategice.