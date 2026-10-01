Pe scurt: Copiii și părinții sunt invitați la Biblioteca ASTRA Sibiu pentru o zi plină de povești, jocuri și descoperiri, cu ocazia Zilei Educației 2026.

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu organizează luni, 5 octombrie 2026, o serie de evenimente dedicate Zilei Educației.

Programul include lansarea volumului pentru copii „O minune de aventură cu litere”, semnat de autoarea sibiană Raluca Moldovan, vizite ghidate la Muzeul Asociațiunii ASTRA și prezentarea unor publicații școlare rare din Fondul Special al bibliotecii.

Evenimentul central al zilei va avea loc la Compartimentul Carte pentru Copii și Tineret, începând cu ora 12:00, unde Raluca Moldovan, bibliotecar astrist, își va prezenta noul volum „O minune de aventură cu litere” (Editura Bibliotecii ASTRA, 2026). Cartea se adresează copiilor care încep să descifreze alfabetul, dar și părinților care îi însoțesc în această călătorie.

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Lansarea va fi completată de o sesiune interactivă de lectură și de acordare de autografe. La eveniment va participa și ilustratoarea volumului, Petra Christiana Moldovan, în vârstă de opt ani.

Potrivit autoarei, volumul are o semnificație personală, fiind dedicat surorii și fiicelor sale.

„Această povestioară a fost scrisă pentru Mădălina – surioara cu zâmbet de soare – când viața era roz, lungă și frumoasă, iar alfabetul o poezie întortocheată. A crescut, a învățat că viața e… cum e, iar alfabetul n-a mai fost decât o cheie pentru viitor. Sophia a pornit pe aceeași cale și a deschis uși spre universuri infinite. E rândul Petrei să învețe alfabetul ca pe o poveste frumoasă… și al tuturor copiilor care au nevoie de repere pentru a înțelege frumusețea care li se așterne dinainte”, a mărturisit Raluca Moldovan.

Copiii prezenți vor avea ocazia să exploreze publicații școlare interbelice, selectate din Fondul Special al Bibliotecii ASTRA. Aceste volume, salvate de la distrugere în perioada comunistă, oferă o perspectivă asupra modului în care educația era transmisă în urmă cu peste un secol.

Vizite ghidate la Muzeul Asociațiunii ASTRA și programul „Școala la muzeu”

În paralel, la Muzeul Asociațiunii din Palatul Astra, între orele 10:00 și 14:00, vor fi organizate vizite ghidate pentru elevii sibieni în cadrul programului „Școala la muzeu”. Participanții vor descoperi moștenirea cărturarilor și vizionarilor care au definit cultura română, prin intermediul obiectelor de patrimoniu, documentelor, fotografiilor și altor piese istorice.

Accesul publicului la toate evenimentele din program este gratuit. Pentru vizitele ghidate la muzeu, participarea elevilor se face pe bază de programare prealabilă, prin e-mail la adresa astra@bjastrasibiu.ro.

Ziua Educației va fi marcată sub auspiciile Anului cultural ASTRA 165, iar activitățile Bibliotecii ASTRA Sibiu sunt realizate cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Sibiu. Ziua Mondială a Educației este celebrată anual la 5 octombrie, la inițiativa UNESCO, pentru a evidenția importanța educației de calitate în dezvoltarea societății.

Biblioteca ASTRA continuă astfel seria de evenimente dedicate culturii și educației, după ce, potrivit OradeSibiu.ro, a găzduit recent și lansarea volumului de poezii „Câteva semne” de Gabriel Hasmațuchi.

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